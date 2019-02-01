Вышел трейлер татарского фильма ужасов "Водяная"

На YouTube опубликован трейлер страшной татарской сказки "Водяная", мистический сюжет которой посвящен "молодой, привлекательной леди, в одиночестве воспитывающей двух детей-подростков". По сюжету, герои "привыкли к отсутствию главы семейства, некогда исчезнувшего из их жизни, оставив семью ради другой любовницы". Синопсисом уточнено, что "это были поистине нелегкие времена для родни, трудно пережившей жестокое предательство родного человека".

Но время умеет залечивать старые раны, "тем более обиды". В какой-то момент герои повествования "смирились, покорившись несправедливостям судьбы, продолжая жить ради единственно родных людей". Ведь у персонажей "Водяной" "еще есть близкая родня - пожилые старики, обитающие в глухой глубинке, небольшом, уютном доме, малолюдного поселения".

И мать с детворой периодически навещают данных состарившихся родителей, "даря им немного радости, скромного счастья от долгожданной встречи". Но однажды всё омрачается: как-то, "прихватив непоседливую молодежь", женщина приезжает на недолгую побывку к родителям, чтобы "чуть отдохнуть от суеты, насладиться чудесной свежестью природы, ощутив манящую тишину деревенского быта".

Вместо этого же - небывалая история: оказывается, "в непроходимой глуши обитает древняя старуха, и местные аборигены, считают ее действительной ведьмой". По имеющимся слухам, отшельница уводит красивых девушек на заколдованное озеро, "где топит несчастных для хозяина водоема".

И теперь у ребят "остается минимум срока до полуночи, дабы умудриться спасти близкого человека от ужасающих мучений".

Брр…

Режиссер, сценарист, продюсер и композитор фильма - Алексей Барыкин. В ролях: Екатерина Барыкина, Николай Невзоров, Нафиса Хайруллина ("Золотая орда"), Ильдус Габдрахманов, Гузель Шакирзянова, Фанис Зиганшин, Юлия Захарова ("Счастливы вместе").

Премьера - 14 марта.