Новости

Вышел трейлер нового фильма Альмодовара с Пенелопой Крус и Бандерасом 16:00
В Нью-Йорке арестована российская актриса Ирина Усок 15:35
Найден актер на главную роль в байопике Дэвида Боуи 12:50
Трейлер: плохой кошкопес в "Тайной жизни домашних животных 2" 12:20
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Игорь Кан 11:40

Вышел трейлер татарского фильма ужасов "Водяная"

Новости
    01.02.2019, 16:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован трейлер страшной татарской сказки "Водяная", мистический сюжет которой посвящен "молодой, привлекательной леди, в одиночестве воспитывающей двух детей-подростков". По сюжету, герои "привыкли к отсутствию главы семейства, некогда исчезнувшего из их жизни, оставив семью ради другой любовницы". Синопсисом уточнено, что "это были поистине нелегкие времена для родни, трудно пережившей жестокое предательство родного человека".

Но время умеет залечивать старые раны, "тем более обиды". В какой-то момент герои повествования "смирились, покорившись несправедливостям судьбы, продолжая жить ради единственно родных людей". Ведь у персонажей "Водяной" "еще есть близкая родня - пожилые старики, обитающие в глухой глубинке, небольшом, уютном доме, малолюдного поселения".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер нового фильма Альмодовара с Пенелопой Крус и Бандерасом

И мать с детворой периодически навещают данных состарившихся родителей, "даря им немного радости, скромного счастья от долгожданной встречи". Но однажды всё омрачается: как-то, "прихватив непоседливую молодежь", женщина приезжает на недолгую побывку к родителям, чтобы "чуть отдохнуть от суеты, насладиться чудесной свежестью природы, ощутив манящую тишину деревенского быта".

Вместо этого же - небывалая история: оказывается, "в непроходимой глуши обитает древняя старуха, и местные аборигены, считают ее действительной ведьмой". По имеющимся слухам, отшельница уводит красивых девушек на заколдованное озеро, "где топит несчастных для хозяина водоема".

И теперь у ребят "остается минимум срока до полуночи, дабы умудриться спасти близкого человека от ужасающих мучений".

Брр…

Режиссер, сценарист, продюсер и композитор фильма - Алексей Барыкин. В ролях: Екатерина Барыкина, Николай Невзоров, Нафиса Хайруллина ("Золотая орда"), Ильдус Габдрахманов, Гузель Шакирзянова, Фанис Зиганшин, Юлия Захарова ("Счастливы вместе").

Премьера - 14 марта.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умерла актриса из "Операции "Ы" Валентина Березуцкая 31.01.2019
Бен Аффлек официально больше не Бэтмен 31.01.2019
Вышел мощный трейлер фильма ужасов про дыру в земле 31.01.2019
Умерла актриса Луиза Мориц, сыгравшая в "Пролетая над гнездом кукушки" 31.01.2019
⧣ Россия
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Звезда "Кухни" Назаров опроверг информацию о драке с поклонником 31.01.2019
Актриса из "Жестоких игр" обвинила российского боксера в избиении 31.01.2019
Вахтанговский театр снял с репертуара "Бенефис" Владимира Этуша 31.01.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ CheekySneakyPeeky
Марго Робби вернулась к образу Харли Квинн в тизере "Хищных птиц" 29.01.2019
Вышел трейлер драмы Рэйфа Файнса про Рудольфа Нуриева 28.01.2019
Видео: в трейлере 8-го сезона "Игры престолов" нашелся толстый спойлер 28.01.2019
⧣ ужасы
Фото: Николай Галкин/ТАСС
По роману про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" снимут сериал 30.01.2019
Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор 30.01.2019
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 29.01.2019