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02.02.2019 20:00
Рубрика: Власть

"Авангард" на гиперзвуке - не блеф, а переработка истребителя "Спираль"

Текст: Сергей Птичкин
Президент России Владимир Путин в субботу заявил, что хочет посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия) и "Авангард" (гиперзвуковая ракета). Впредь глава государства станет лично проводить совещания в Сочи по исполнению гособоронзаказа с участием военачальников, командующих видами и родами Вооруженных Сил и представителей оборонной промышленности. К такому решению российского президента подтолкнул выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия в ответ тоже вышла из этого договора. По словам Владимира Путина, Москва ответит Вашингтону зеркально, но втягиваться в гонку вооружений не будет.

"Российская газета" выяснила некоторые подробности создания новейшего российского оружия, поступление в войска которого отныне станет лично контролировать Верховный главнокомандующий России.

Известно, что между Соединенными Штатами и Советским Союзом был достигнут стратегический паритет, то есть война не принесла бы победы никому, обернувшись глобальной катастрофой. Но СССР исчез и без войны. Оборонно-промышленный комплекс РФ - правонаследницы СССР - в 1990-е был почти разрушен, Вооруженные силы новой России к началу 2000-х представляли из себя жалкое зрелище. Казалось, мир стал полностью подвластен только воле Вашингтона, и так будет всегда.

Фото: ТАСС
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО

Но как-то постепенно и незаметно для западных аналитиков в России восстановилась оборонка, полностью преобразилась армия, в войска стала массово поступать новая техника. А когда с самой высокой трибуны было заявлено, что в нашей стране созданы новые стратегические боевые системы "Авангард", "Кинжал" и "Посейдон", а также лазерная система ПВО-ПРО "Пересвет", на Западе испытали шок. Этого, по их мнению, не могло быть просто потому, что быть не могло. Но случилось.

Так в чем суть и главный секрет новых комплексов?

Наибольший ажиотаж в СМИ вызвал гиперзвуковой комплекс "Авангард". Очень похоже, что для Пентагона он стал настоящим сюрпризом и о его реальных характеристиках там ничего не знают. Поэтому провоцируют наших специалистов тем, что вбрасывают в СМИ мнения неких экспертов о том, что этот комплекс - блеф. Дескать, если нет - расскажите о нем подробно. Рассчитывают, может кто из профессионального самолюбия купится, начнет раскрывать секреты "Авангарда". Не дождутся.

Боевые блоки комплекса "Авангард", летающие с гиперзвуковой скоростью, - не блеф, а реализация на новом технологическом уровне еще советской разработки "Спираль". Напомним, в 1970-х годах в СССР создали космический истребитель под таким именем. Название было выбрано за характерный спуск истребителя на землю, который осуществлялся по баллистической спирали. И скорость при этом была гиперзвуковой. Испытания уникального по всем параметрам летательного аппарата прошли успешно. На вооружение его не приняли, учитывая разрядку и общее умиротворение. Кстати, истребитель "Спираль" создавался и был создан для уничтожения любых космических объектов, летающих на околоземной орбите. А в США на много лет позже смогли создать лишь красочный кинофильм "Звездные войны".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Серьезное преимущество: аналог "Кинжала" для Су-57 оценили в США

Так что "Авангард" реально существует. А если потребуется, то Россия очень быстро возобновит производство космических истребителей, и околоземное пространство будет расчищено от всех потенциально опасных для нашей страны объектов.

"Кинжал" - это реально существующий ракетный комплекс. Создавался он, как говорят люди осведомленные, под личным контролем президента страны. За основу была взята сухопутная ракета комплекса "Искандер". В итоге получился высокоточный авиационный ракетный комплекс, по сути, стратегического назначения, способный поражать все наземные и подземные объекты потенциального агрессора, а вдобавок и авианосцы. По словам экспертов, ракета "Кинжала", снаряженного обычной неядерной боеголовкой, попадает точно в корпус движущегося авианосца и разваливает его на части. Напомним, эти ракеты тоже летят к цели с гиперзвуковой скоростью.

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Выживут одноклеточные: изучены последствия взрыва "Посейдона"

Комплексы "Кинжал" испытаны на самолетах МиГ-31, несут сейчас опытно-боевое дежурство. В ближайшей перспективе будут адаптированы к истребителям-бомбардировщикам Су-34. Скорее всего войдут в состав вооружений бомбардировщиков Ту-22М3М.

Самый загадочный объект - подводный необитаемый аппарат с ядерной энергетикой, название которому выбрал народ - "Посейдон". Многие решили, что это торпеда огромного калибра, оснащенная чуть ли не сто мегатонным ядерным зарядом, которую при случае подгонят к берегам США и взорвут. Действительно, такую идею когда-то предлагал академик-ядерщик Сахаров, известный позже как правозащитник. У "Посейдона" другие задачи. В принципе, о них ничего не известно, можно лишь предполагать.

Основное преимущество "Посейдона" - безграничная дальность плавания и глубина погружения в несколько километров. В России созданы и испытаны на прочность аппарат, способные погружаться на глубину 14 километров. Для справки - глубина Марианской впадины около 11 километров. В принципе, у "Посейдона" главная задача научная, а не военная. Но если что…

За океаном считают все наши подлодки с ядерными силовыми установками очень шумными. Это давно не так. "Посейдоны" почти не слышны. Сами же они - их множество - способны выявлять и в урочное время уничтожать все подводные сенсоры потенциального агрессора.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео

Лазерный комплекс ПВО-ПРО под именем "Пересвет" - тоже одна из тайн оборонки. И это хорошо. На что способен этот комплекс не знает никто. Давным-давно в нашей стране были созданы лазеры, способные уничтожать даже космические объекты. В эпоху разрядки их самих уничтожили. Возможно, "Пересвет" - реинкарнация того лазерного оружия. Пусть это останется тайной.

Напомним, американцы вышли из Договора по РСМД, заявив, что начнут создавать наземные комплексы с дальностью пуска ракет более чем в 500 км. Пусть создают. Наши "Калибры" летают на дальность в несколько тысяч километров и поражают цели очень точно. В Сирии это видел весь мир. Пока это ракеты морского базирования. Но приземлить их большого труда не составит. И, можно сказать, совсем скоро ракеты "Калибр" на колесном шасси станут в строй Российской армии. Возможно, такие комплексы мы увидим уже на ближайшем параде в честь Победы 9 мая 1945 года.

Власть Безопасность Армия Оружие XXI века Выход США из договора о РСМД
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