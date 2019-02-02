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02.02.2019 20:38
Рубрика: Товары и цены

Автодилеры рассказали, насколько вырастут цены на автомобили в 2019 году

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

От 5 до 12 процентов составит рост цен на автомобили в 2019 году. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат", ссылаясь на опрос лидеров автомобильного рынка России.

Так, основная масса автопроизводителей уже подняла цену своей продукции в пределах 5 процентов. Но это - только начало подорожания автомобилей.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Данные о машине можно будет получить через портал Госуслуг

В компании "АвтоСпецЦентр" считают, что дальнейший рост стоимости новых авто произойдет во втором квартале. На это может повлиять множество факторов, в том числе ослабление курса рубля. При этом дорожать в первую очередь будут машины, полностью собираемые за границей.

В компании "Авилон", которая продает в основном премиальный сегмент, ожидают, что в 2019 году стоимость автомобилей может увеличиться от 4 до 10 процентов. Сыграют роль такие факторы, как увеличение НДС, инфляция, волатильность национальной валюты, ежегодное обновление модельного ряда у производителей.

В компании "Прагматика" прогнозируют, что рост цен по итогам года может составить 10-12 процентов. Помимо уже перечисленных выше причин, удорожанию будет способствовать традиционный ежегодный рост цен на комплектующие детали.

#автомобили