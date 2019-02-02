Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции в ЕС

Западные границы Союзного государства и в наступившем году продолжат оставаться каналом для организаторов незаконной транзитной миграции. Белорусские пограничники, сообщает сегодня БЕЛТА, ликвидировали на этой неделе "на участке ответственности Сморгонской погрангруппы - во время совместных мероприятий с литовскими пограничниками - подобный канал в страны ЕС для граждан Ирака".

Установлены и задержаны, уточняют пограничники, все пособники противоправной деятельности. "Они обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Беларуси, а также их последующего незаконного выезда", - рассказали в пресс-службе погранвойск.

Органом дознания в отношении двух организаторов уже возбуждено уголовное дело. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия, уточнили стражи границы.

С начала текущего года, констатируют в руководстве погранвойск, отмечается активизация деятельности, связанной с незаконным пересечением границы иностранными гражданами на польском и литовском направлениях. "За нарушение госграницы Беларуси в январе уже были задержаны граждане Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана. Кроме того, на участке белорусско-украинской границы задержана гражданка Туркменистана, пытавшаяся пересечь границу в пункте пропуска "Веселовка", укрывшись в хозяйственной сумке", - отметили пограничники.