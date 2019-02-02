Данные о машине можно будет получить через портал Госуслуг

Автовладельцы, которые приобрели машину с электронным паспортом, смогут получать все сведения через портал Госуслуг. Кроме того, они смогут вносить дополнительные данные: например, информацию о лицах, которым передано право распоряжения или использования автомобиля. Информация будет предоставляться на бесплатной основе.

Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в АО "Электронный паспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех). Соответствующее распоряжение правительства РФ уже принято.

Система электронных паспортов готова предоставить доступ к сведениям, как только подключение к порталу "Госуслуги" будет реализовано уполномоченными службами.

Также в настоящее время отрабатывается взаимодействие с рядом других защищенных сервисных порталов, используемых значительной частью населения страны.

Те, кто только собирается приобрести автомобиль, смогут получить ограниченную информацию по интересующей их машине через портал систем электронных паспортов. Им будет доступна возможность проверки факта существования электронного паспорта на данный автомобиль и его статуса - действующий, незавершенный, аннулированный, погашенный, утилизированный.

Также по запросу можно будет узнать информацию о наличии или отсутствии обременений и ограничений в отношении автомобиля. Это снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств.

- Интеграция системы электронных паспортов с Единым порталом Госуслуг - еще один шаг к формированию в России полноценной цифровой экономики. Госкорпорация Ростех является одним из ключевых драйверов данного процесса. При этом, портал "Госуслуг" становится сервисом единого окна, который постоянно развивается и позволяет пользователю получать все больше данных: от информации о транспортных средствах до данных об оказанных услугах по ОМС, - сообщает директор по инфраструктурным проектам Ростеха Виктор Кирьянов.

В настоящее время указание в электронном паспорте сведений о собственнике проводится с его согласия и на добровольной основе, например, при оформлении договора купли-продажи автомобиля у дилера. Собственник сможет сделать это в многофункциональном центре предоставления госуслуг или самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц, при наличии у него квалифицированной электронной подписи.

Переход на электронный паспорт не меняет старой и привычной системы. У автовладельца на руках по-прежнему остается договор купли-продажи и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В числе преимуществ электронного паспорта для автовладельца - возможность создания и хранения максимально полной истории транспортного средства, основанной на данных из заслуживающих доверия источников, а также отсутствие необходимости хранить бумажный документ. При этом обмен бумажного ПТС на электронный не обязателен. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться, хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.