Госдеп прокомментировал решение России приостановить участие в ДРСМД

США сохраняют готовность отказаться от выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и оставляют за собой право в течение шести месяцев отозвать ноту о приостановке своих обязательств по договору, заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон может отозвать ноту о выходе из Договора, если Россия обеспечит полное и проверяемое соблюдения ДРСМД. "Однако в случае, если такое изменение поведения со стороны Москвы не произойдет, наше решение о выходе из договора останется в силе, и договор прекратит свое действие", - в ультимативном тоне подчеркнул чиновник.

Между тем МИД России подтвердил, что 2 февраля США нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре РСМД от 1987 года и начале процедуры выхода из него. При этом американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений.

"Таким образом, Вашингтон, к которому у нас уже долгие годы были вопросы относительно соблюдения ДРСМД, встал на путь его окончательного слома и тем самым нанес очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями", - говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.