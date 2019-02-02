Кипр усложнит получение "золотых паспортов" инвесторами

Законопроект об ужесточении выдачи иностранцам "золотых паспортов" принял парламент Кипра. Так называют паспорта и виды на жительство, выдающиеся в обмен на инвестиции в экономику страны.

Соответствующий документ вступит в силу с 31 января 2020 года. Как сообщает Cyprus Times, он направлен на защиту целостности Кипра.

Закон поддержали 29 депутатов, 17 парламентариев выступили против, так как считают, что документ будет препятствовать притоку частных инвестиций.

Напомним, что ранее Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала схемы предоставления гражданства и вида на жительство Кипром в обмен на инвестиции. По мнению ЕК, данная практика увеличивает риск коррупции, уклонения от налогов и отмывания денег.