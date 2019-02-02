"Когда самый большой SUV слишком мал". Российский "Шаман" удивил немцев

"Этот Бункер на колесах не остановить!" - так начал статью о вездеходе "Шаман" немецкий еженедельник Stern.

Тест-драйв удивительной российской машины провел журналист Гернот Крампер. Судя по всему, "Шаман" ему понравился. Вернее - поразил. И своими размерами (длина 6 400 см, ширина 2 500 см, высота 2 700), которые он сопоставил почему-то с габаритами мусоровоза, и весом в 4,5 тонны, и дорожным просветом в 45 сантиметров, и невероятной проходимостью, обеспечиваемой колесной формулой 8x8.

"Восемь огромных шин низкого давления позволят Avoros Shaman преодолеть любую местность. При необходимости он даже переплывет реку", - написал Крампер. Любопытно, что он сделал в имени вездехода грубую ошибку: первое слово надо писать Avtoros - по названию фирмы-производителя.

Журналист удивился, что, несмотря на невероятные размеры, в кабине лишь одно место для водителя. Оно расположено строго по середине и напоминает капитанскую рубку. Впрочем, в пассажирской версии сзади еще девять пассажирских кресел.

Как выяснилось, "Шаману" вполне достаточно 3-литрового турбодизеля Iveco F1C с отдачей в 146 л.с. (на российском сайте производителя указана мощность в 176 л.с. - прим. "РГ"). На обычной дороге подруливается только передняя пара колес, а на пересеченной местности способны поворачиваться все восемь. Более того, вездеходу доступен так называемый режим краба, когда он движется боком. При этом, отметил Крампер, специальных навыков вождения для этого монстра не требуется - на нем ездят там, где нет правил и нет дорог. В русской тундре - с ее болотами, грязью и водоемами.

Что касается бездорожья, то, как не преминул заметить немец, русские знают в этом толк. Производитель "Шамана" предпочел системе цепей и "очень причудливых конструкций" огромные шины низкого давления, которые распределяют давление веса по большой площади и предотвращают увязание.

Обычно материалы о тест-драйвах российских автомобилей западные журналисты заканчивают информацией о низкой цене, нивелирующей все перечисленные ранее недостатки. В данном случае о минусах "Шамана" в статье не оказалось ни слова. Но и цена у вездехода вполне солидная - 180 тысяч евро. Кстати, в России вседорожник стоит меньше - от 10 560 000 рублей.