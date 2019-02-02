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02.02.2019 19:03
Рубрика: В мире

МИД Германии выступил с новой инициативой по разоружению

Текст: Александр Саможнев

"Тема ядерного разоружения должна вернуться в международную повестку дня. Это касается не только США и России, и такие страны, как Китай, также должны быть включены", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Funke Mediengruppe.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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По оценкам министра, США хотят выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия также не готова к восстановлению договорных отношений. Без договора будет меньше безопасности. "Нам не нужна дискуссия о модернизации ядерных вооружений, нам нужен комплексный контроль над вооружениями", - уверен Хайко Маас.

Глава МИД Германии отметил также, что в последние десятилетия появились новые системы оружия. Федеральное правительство будет прилагать усилия для выработки новых правил по разработке новейших технологий в области вооружений.

Эксперты полагают, что ядерное переоснащение может привести к массовым протестам в Германии, как это уже происходило в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия. Сотни тысяч людей вышли на улицы против двойного решения НАТО. Размещение новых пусковых установок ракет может увеличить риск ядерного обмена, отмечает портал Spiegel online.

Напомним, администрация США объявила о приостановлении со второго февраля участия в ДРСМД и подготовке к выходу из соглашения. Российская сторона в этой связи обратила внимание на опасность новой гонки вооружений.

В мире Европа Германия Выход США из договора о РСМД
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