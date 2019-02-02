МИД Китая раскритиковал выход США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к серьезным последствиям на международной арене, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай намерен с особым вниманием следить за развитием событий", - особо отметил дипломат. Он призвал Москву и Вашингтон урегулировать имеющиеся разногласия путем диалога.

Напомним, президент Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом глава Белого дома подтвердил, что Вашингтон хотел бы заключить новый договор с более широким кругом участников.

Между тем это уже шестой международной договор, из которого Трамп выходит за время своего пребывания на посту президента.