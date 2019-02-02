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02.02.2019 17:31
Рубрика: В мире

Полиция задержала 14 участников акции "желтых жилетов" в Валансе

Текст: Александр Саможнев

Полиция задержала 14 участников акции протеста "желтых жилетов" в городе Валанс на юге Франции. Власти опасаются, что среди манифестантов могут оказаться радикалы, сообщает телеканал BFMTV.

Фото: REUTERS
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По некоторым оценкам, в манифестации примут участие около десяти тысяч человек. Правоохранители предприняли дополнительные меры предосторожности. Полиция блокировала центр города, закрыты крупные торговые центры.

Напомним, в субботу во Франции проходит двенадцатая по счету волна протестов. В Париже "желтые жилеты" организовали так называемый "белый марше", который призван поддержать пострадавших во время протестных акций.

По данным министерства внутренних дел, свыше двух тысяч человек получили ранения, в том числе серьезные травмы глаз, с момента начала протестов 17 ноября. Кроме того, порядка десяти граждан погибли в ДТП, связанных с блокированием дорог в стране, информирует телеканал France24.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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