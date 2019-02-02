Во Франции "желтые жилеты" проводят 12-й день протестов

В эту субботу по всей Франции проходит очередной, 12-й по счету, день протестов "желтых жилетов".

Неделю назад в Париже манифестантов было свыше четырех тысяч, а по всей стране в акциях принимали участие около 70 тысяч неформалов. Сколько их будет на этот раз, трудно сказать, но доподлинно известно, что парижское шествие посвящается тем участникам движения, которые пострадали в ходе длящегося вот уже два с половиной месяца противостояния с силами правопорядка. С такой инициативой выступил один из лидеров "желтожилетных" Эрик Друэ.

Накануне в интервью радиостанции RMC он заявил, что с начала выступлений "жилетов", "90 человек были серьезно ранены". По его мнению, надо прекратить "непропорциональное применение силы", которую правительство использует, чтобы "свести на нет движение". Всего же, по официальным данным, в ходе столкновений с полицией травмы получили около 1700 протестовавших. При этом пострадали также свыше тысячи самих стражей порядка.

Поэтому и парижская манифестация, а участие в ней в социальных сетях подтвердили три тысячи человек (еще 20 тысяч проявили интерес), получила название "марш в поддержку раненых".

Причем самим пострадавшим, а их должно быть полтора десятка, предоставлено место в голове колонны. А вокруг них добровольцами будет создан "кордон безопасности", чтобы защитить в случае возникновения беспорядков.

Неформалы настаивают на том, чтобы полиция прекратила использовать специальные ружья LBD, стреляющие резиновыми пулями. По свидетельству общественной организации "Desarmons-les" ("Разоружим их"), выступающей за запрет таких средств, тяжелые травмы глаз во Франции во время демонстраций уже получили 17 человек.

Одним из них оказался близкий соратник Эрика Друэ Жером Родригес, который был ранен неделю назад на площади Бастилии. Этот инцидент вызвал волну возмущения среди неформалов, и в немалой степени определил характер нынешнего "желтого" марша во французской столице.

Отметим, что запрета LBD на этой неделе требовали многие правозащитники, включая представителей "Лиги по правам человека", а также мощного левого профцентра Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Однако их петиция, направленная в высшую административную инстанцию страны - Государственный совет, была отклонена. В Госсовете посчитали, что использование такого промежуточного, нелетального оружия "жестко регламентировано внутренним кодексом безопасности", а к тому же недавно была добавлена "обязательная фиксация" всех случаев применения LBD с помощью нательных видеокамер, которыми оснащаются полицейские.

Понятно, что такой вердикт Госсовета был воспринят с облегчением в МВД. По словам второго человека в этом ведомстве после министра, госсекретаря Лорана Нуньеса, полицейские пускают в ход это оружие лишь в тех случаях, когда они "становятся объектами агрессии, когда на них нападают манифестанты".

Акции "желтых жилетов" в эту субботу состоятся также в таких городах, как Марсель, Лилль, Бордо, Лион. Ожидается, что наиболее многочисленная демонстрация пройдет в городе Валанс (департамент Дром), что на юге Франции между Лионом и Марселем. По прикидкам префекта департамента, там соберутся от шести до десяти тысяч человек, и среди них, как он опасается, могут оказаться несколько сотен "кассёров" - парней, для которых акции "жилетов" - повод для погромов.

В свою очередь мэр Валанса Николя Дарагон сообщил, что в эту субботу в городе будут закрыты все магазины, кинотеатры и театры, усилена охрана административных зданий.