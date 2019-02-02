Правительство РФ профинансирует разработку оружия после выхода США из ДРСМД

Премьер-министр Дмитрий Медведев решение Вашингтона по ДРСМД назвал односторонним, ничем не спровоцированным выходом. Это не останется без эффективного ответа, написал он в Facebook.

С учетом ответных шагов, объявленных президентом Владимиром Путиным, правительство, заверил его председатель, предусмотрит необходимые средства и механизмы для финансирования НИОКР и разработки новых типов вооружения.