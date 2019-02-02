Президент Боливии выразил поддержку Мадуро при личной встрече

Президент Боливии Эво Моралес прибыл в Венесуэлу, чтобы выразить свою поддержку главе страны Николасу Мадуро, которого он назвал своим братом. Также Моралес опубликовал совместную фотографию с венесуэльским коллегой в Twitter. "Боливия поддерживает диалог, чтобы избежать столкновений", - отметил Моралес.
Ранее боливийский лидер уже выразил солидарность с венесуэльским народом "в эти решающие часы, когда лапы империализма снова пытаются нанести смертельную рану демократии и самоопределению народов Южной Америки".
Напомним, что председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. главы государства вместо переизбранного в мае 2018 года Николаса Мадуро. Этому предшествовало решение главы республики отстранить Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией, от руководства страной и заменить ее Национальным учредительным собранием.
Nos reunimos con el Hno. Pdte. de #Venezuela @NicolasMaduro y le expresamos todo nuestro apoyo ante el golpismo intervencionista del imperio que pretende adueñarse del patrimonio venezolano, violando el derecho internacional. #Bolivia apoya el diálogo para evitar enfrentamientos pic.twitter.com/xLvDTapgoB— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 февраля 2019 г.