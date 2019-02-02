Суд впервые арестовал мужчину за экстремизм по новой статье КоАП

Кировский районный суд Саратова арестовал местного жителя, разместившего на своей странице в соцсети материалы экстремистского содержания. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Меру пресечения в виде административного ареста на пять суток суд впервые принял в соответствии с новой статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, введенной в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Как говорится в решении суда, сотрудники Центра противодействия экстремизму в ноябре прошлого года обнаружили на странице правонарушителя в социальной сети «ВКонтакте» запись под названием «Немножечко расистских шуток вам в ленту», а также несколько комментариев, имеющих признаки экстремизма. Проведенная экспертиза установила, что в указанных материалах содержатся лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства жителей Северного Кавказа, украинцев и афроамериканцев, призывы к насилию в отношении афроамериканцев, и другие экстремистские проявления.

Суд постановил назначить правонарушителю административное наказание в виде пяти суток ареста и конфисковать материалы и оборудование, использованные для производства и распространения экстремистских материалов.