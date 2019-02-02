В Новосибирске назвали столицу Тотального диктанта-2019

В Новосибирске объявили столицу Тотального диктанта-2019 - ежегодной акции для всех желающих проверить свою грамотность. По решению жюри столицей стал Таллин.

Здесь автор текста ТД-2019, писатель и журналист "Российской газеты" Павел Басинский продиктует одну из частей своего текста. Напомним, впервые в истории проекта столица ТД была выбрана в прошлом году. Ею стал Владивосток.

- Если первый опыт выбора столицы Тотального диктанта был скорее "пробой пера" для претендентов, то заявки нынешних конкурсантов имеют более осознанный характер. Информационные кампании стали сильнее, в них активнее принимают участие публичные люди, значимые для города. Например, Пензу поддержал телеведущий и актер Павел Воля, а Вологду - губернатор Олег Кувшинников, - рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Публичной защите предшествовала жеребьевка участников для конкурса столиц. Координаторы вытягивали буквы, алфавитный порядок которых означает очередность выступления. Пенза, Ростов, Вологда, Казань и Таллин - в таком порядке команды городов-финалистов представили свои программы в новосибирском технопарке "Академпарк".

Как отметила PR-координатор проекта "Тотальный диктант" Екатерина Терентьева, в эти дни в Новосибирске проходит насыщенная программа, приуроченная будущему ТД: научно-практические конференции и встречи с автором текста Павлом Басинским.

Справка "РГ"

За три недели 14 претендентов на звание столицы Тотального диктанта получили суммарно 63 280 голосов. Из них больше половины - 36 023 - пришлось на пятерку городов-фаворитов. Лидером голосования стала Пенза - 11 042 голоса, далее расположились Ростов-на-Дону (7 031), Таллин (6 292), Ставрополь (5 902) и Казань (5 756). За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе.