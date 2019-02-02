В аэропорту Симферополя задержаны девять рейсов

Сильный туман и плохая видимость продолжают нарушать работу международного аэропорта Симферополь. На данный момент задерживаются девять рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью воздушной гавани Игоря Лаптева.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды нарушены графики вылета трех самолетов из Москвы и одного борта из Санкт-Петербурга. Капитаны воздушных судов ожидали нормализации погодных условий в пунктах отправки. Утром синоптики прогнозировали улучшение погодных условий к полудню, однако на данный момент существенных изменений не произошло.

Представитель аэропорта уточнил, что метеорологи скорректировали прогноз: по новым данным погода улучшится в районе 16.00, ближе к вечеру.

Сейчас из-за тумана задерживаются девять рейсов. Вылет еще одного лайнера отменен.