Renault Duster или Chevrolet Niva: что купить за 800 тысяч рублей

При выборе нового полноприводного внедорожника или кроссовера до миллиона рублей выбор у россиян не столь широк. Помимо уазовских и вазовских моделей можно смотреть в сторону Renault Duster и продукта СП "GM-АвтоВАЗ" Chevrolet Niva. Именно эти автомобили и стали героями нашего сравнительного анализа.

22 января в продажу поступила Chevrolet Niva 2019 модельного года. Отныне уже в базовой комплектации для этого ветерана (модель выпускается на СП "GM-АвтоВАЗ" в Тольятти с 2002 года) предлагается ABS, подушка безопасности водителя и кнопки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на потолочной панели.

Как и прежде, автомобиль укомплектован бензиновым 1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой "механикой", постоянным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с межосевым блокируемым дифференциалом. А в старших комплектациях теперь появилась дополнительная шумоизоляция и расширенный набор опций.

Самая дорогая обновленная Chevrolet Niva на сегодня - это автомобиль в топовой комплектации LE Plus, за которой дилеры попросят 799 000 рублей. Ценовым конкурентом такой Chevrolet Niva можно считать Renault Duster 4х4 в комплектации Authentique за 819 990 рублей. Такой "француз" оснащен 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором, 5-ступенчатой "механикой", подключаемым полным приводом, а его ахиллесовой пятой в плане оснащения является отсутствие в списке опций кондиционера. Поэтому мы отрядили в "оппоненты" самой дорогой Chevrolet Niva французский кроссовер в следующей по рангу комплектации Expression за 906 990 рублей, где есть "кондей" и более широкий список электроники.

Дизайн и его оборотная сторона

Оба героя нашего сравнения - "бюджетники", и это обстоятельство так или иначе проявляется в дизайне, компоновке и подборе отделочных материалов. Несмотря на это обстоятельство Renault Duster выглядит современнее и эффектнее Chevrolet Niva. Автор дизайна "француза" - стилист монгольского происхождения Эрде Тунга, к рестайлинговой версии 2013 года приложил руку наш соотечественник Евгений Ткачев.

По словам Эрде Тунга, рисуя прототип Duster, он вдохновлялся ретрокаром Renault 4L родом из 60-х годов. Возможно, поэтому Duster выглядит пусть и бюджетно (чего стоят одни только дверные ручки-мыльницы), но харизматично. Chevrolet Niva в свою очередь представляет из себя развитие проекта ВАЗ 2123 (выпускалась мелкосерийно с 1998-2002 годов), лицензия на который была приобретена в 2002 году концерном General Motors.

Иными словами, прообраз Chevrolet Niva создавался вазовскими дизайнерами, однако в 2009 года легкие штрихи во внешность SUV привнесла знаменитая итальянская студия Bertone (появились новые бамперы, решетка радиатора в стиле Chevrolet Captiva, более современные фары головного света, иные расширители колесных арок, рейлинги фирмы Jac Product и трехспицевый руль фирмы TRW).

Как бы то ни было, если Duster выглядит бюджетно, но современно, то линии кузова, компоновка и элементы салона Chevrolet Niva отсылают нас в прошлый век. В плюсы "тольяттинца" запишем крупные пластиковые накладки на борта. В семействе Duster такими может похвастать лишь исполнение Duster Dakar. А еще поругаем галогенную светотехнику обоих конкурентов. Она, увы, не слишком эффективна. У Duster дальний свет не сильно отличается от ближнего, у Chevrolet Niva после рестайлинга 2017 года фары светят чуть ярче, к тому же такие машины получили штатную систему автоматического включения ближнего света с началом движения, но отдельных ходовых огней у машины до сих пор нет.

Чей салон комфортнее

Однако оставим в стороне дизайн и зададимся более насущным вопросом - в чьем салоне удобнее? Начнем с того, что внутри Duster просторнее, поскольку у "француза" ощутимо больше габаритные длина, ширина и колесная база (4315х1822х1625 мм, колесная база 2673 мм) против 4048х1770х1652 мм, и колесной базы 2450 мм Chevrolet Niva. Если на первом ряду преимущества "француза" по излишкам пространства не столь очевидны, то сзади Chevrolet Niva воспринимается как автомобиль меньшего размерного класса. Объем багажника - 408 л против 320 л в пользу "француза".

К тому же конфигурация отсека удобнее у Renault, поскольку пружины и амортизаторы здесь установлены таким образом, что скрадывают меньше объема. Легковесную пятую дверь Duster удобно открывать и, к примеру, прятаться под ней от дождя. Створка Chevrolet Niva, утяжеленная с внешней стороны висящим на ней запасным колесом, а с внутренней - лопатой, открывается вбок, что не очень удобно в гараже или на тесной парковке. Зато пол багажника Chevrolet Niva при складывании дивана ровный, а у Renault образуется внушительная ступенька. К тому же багажник российско-американской модели лишен порога и имеет широкий дверной проем, что заметно облегчает погрузку и разгрузку.

Отделочный пластик обоих автомобилей тотально жесткий, однако по качеству подгонки деталей и общей эргономике SUV Renault опять-таки впереди. Рулевые колонки обоих автомобилей регулируются только по углу наклона, по удобству сидений, можно сказать, паритет. Обе модели имеют регулировку водительского кресла по высоте (Chevrolet Niva поучила таковую только в 2017 году).

Более высокий уровень комфорта Duster проявляется, честно говоря, во многих мелочах. Например, у "француза" гораздо легче и благороднее захлопываются двери, руль в отличие от баранки Chevrolet Niva сделан многофункциональным, с недоступными для модели из Тольятти клавишами круиз-контроля, а под "баранкой" смонтирован фирменный джойстик управления магнитолой. Оно из немногих преимуществ Chevrolet Niva - печка, которая греет эффективнее, чем в Duster, хотя и к отопителю последнего особых претензий не предъявить.

Наконец, о таких доступных для модели Renault опциональных благах, как мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и камерой заднего вида водитель Chevrolet Niva может только мечтать.

В плюсы "Шэви" запишем сравнимую с Duster эргономику рабочего места водителя, опять-таки сопоставимый с Duster хороший обзор, крупные зеркала и новые электронные блага, которые появились после серии недавних модернизаций - например, в боксе за рычагами "механики" и "раздатки" c 2017 года монтируют USB-слот, от которого можно заряжать электронные девайсы. Кроме того, с этого же времени в старших исполнениях Chevrolet Niva предлагается камера заднего вида, которая передает изображение на небольшой дисплей в салонном зеркале заднего вида.

Ездовые характеристики

Случалось, что водители-эстеты, избалованные премиум-марками, пеняли силовым агрегатам и механической трансмиссии Renault на вибронагруженность. Если это и так, у "француза" на руль и селектор трансмиссии передается лишь едва заметная дрожь, а вот у модели из Тольятти на холостых оборотах и в движении дрожит все и вся - рулевое колесо, рычаги "механики" и "раздатки". Избирательность 6-ступенчтатой французской коробки едва ли не на порядок выше, чем у "пятиступки" Chevrolet Niva, а шумоизоляция "тольяттинца" в сравнении с "французом" не выдерживает критики.

К тому же, полноприводная трансмиссия с автоматически подключаемой задней осью позволяет владельцу Duster экономить топливо, особенно если он переключится в моноприводный режим 2WD. Платой же за постоянный полный привод Chevrolet Niva является больший чем у французского оппонента расход топлива - 10,8 л/100 км против 7,6 л/100 км. Утешаться можно лишь тем, что Chevrolet Niva можно "поить" 92-ым бензином, в то время как для Renault Duster регламентировано топливо, не ниже АИ95.

В то же время "француз" маневреннее. Диаметр разворота у него составляет 10,8 м против 11,4 м у Chevrolet Niva, и это при том что колесная база последнего на 223 мм меньше. На скоростной прямой благодаря более длинной колесной базе и грамотным настройкам ходовой части Renault Duster демонстрирует более высокую курсовую устойчивость, а в случае с Chevrolet Niva уже на скорости 110 км/ч проявляется так называемое рыскание и машину приходится либо направлять на курс микропоруливаниями, либо снижать скорость. В крутых поворотах "тольяттинец" заметно больше кренится, равно как клюет носом при резком торможении. При этом руль у Chevrolet Niva даже более информативный и еще более острый, чем у Renault Duster (три оборота от упора до упора против трех с четвертью).

По разгонной динамике французская модель также далеко впереди. Паспортные данные разгона (12,5 с до "сотни" и 19 с до "сотни") говорят сами за себя. Несмотря на это Chevrolet Niva все-таки не скисает в городском трафике, набирая городские 60-80 км/ч достаточно резво. "Тихоходность" проявляется уже после прохождения упомянутого скоростного рубежа, иными словами, обгоны, скажем, фур на трассе нужно заранее готовить.

Что касается тормозной динамики, здесь опять-таки пальму первенства держит Duster. Замедление "француза" удобнее дозировать, а тормозные механизмы здесь более цепкие, хотя сказать, что Chevrolet Niva "не тормозит" тоже нельзя - замедление осуществляется предсказуемо. Можно радоваться и тому, что, как и у Renault, ABS кроссовера из Тольятти теперь предлагается штатно.

Реванш на бездорожье

Chevrolet Niva предсказуемо реабилитируется на бездорожье, где становятся существенными его преимущества по геометрической проходимости и наличия постоянного полного привода, принудительной блокировки межосевого дифференциала и раздаточной коробки с понижающим рядом передач.

Несмотря на то, что Chevrolet Niva уступает оппоненту Renault 10 мм клиренса (200 мм против 210 мм), внедорожник из Тольятти преодолевает горки, перегибы и ямы заметно увереннее. Там где Duster скорее всего упрется бампером или "сядет" на пороги, Chevrolet Niva преодолеет препятствие за счет меньшего межосевого расстояния, больших углов въезда и съезда, а также больших ходов подвески.

Duster тоже на многое способен на проселке, однако нужно правильно использовать его преимущество в динамике, стараясь проходить сложные участки ходом. Остальное сделает полный привод с электронной блокировкой "центра" и сверхкороткая первая передача 6-ступенчатой "механики", выполняющая де-факто функцию "понижайки". Она поможет и при спуске с крутого подъема, дозируя скорость. Наконец, Duster лучше Chevrolet Niva справятся с диагональным вывешиванием, поскольку его система стабилизации умеет имитировать межколесные блокировки, выборочно "прикусывая" буксующие колеса.

Иными словами, преимущества Chevrolet Niva становятся очевидными на по-настоящему тяжелом бездорожье, с прицелом на которое этот автомобиль и покупает верная клиентура. Кстати, свежемодернизированные и подорожавшие Chevrolet Niva (цены, указанные в начале текста, приведены с учетом подорожания), уже начали поступать к дилерам марки.