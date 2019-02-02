США давно хотели вернуть в арсеналы запрещенные ракеты

Если вспомнить историю этого вопроса, Россия еще более десяти лет назад говорила о том, что нашей стране вместе с Соединенными Штатами стоит подумать о том, чтобы ограничения по этому договору распространились на государства, обладающие данным видом вооружений.

Когда в конце 80-х годов прошлого столетия Москва и Вашингтон заключали ДРСМ, ракеты средней и меньшей дальности были только у России и США. Тогда никто и в дурном сне не мог себе представить, что технологии создания подобного оружия распространятся по всему свету. В итоге ракетами этого класса сегодня обладают, к примеру, Корея и КНДР, Китай и Индия, Пакистан и Иран. Уже один этот факт вызывал тревогу.

Но вместо того, чтобы прислушаться к мнению Москвы и вместе работать над расширением географии Договора, в Вашингтоне пошли по привычному для американских политиков пути. США бездоказательно обвинили нашу страну в нарушении двусторонних обязательств по РСМД и, по сути дела, повторили историю с договоренностям по противоракетной обороне.

Смысл этого шага очевиден. Соединенные Штаты любыми способами собираются вернуть в свои арсеналы ракеты средней и меньшей дальности. Более того, в то время, как Россия строго придерживалась ограничений по данному виду вооружений, в США по сути дела восстановили их производство.

К примеру, хорошо известно, объекты американской ПРО в Польше и Румынии оснащаются универсальными пусковыми установками Mk 41. А их пусковые при необходимости легко переделываются под запуск крылатых ракет BGM-109 "Томагавк" с дальностью действия от 1250 до 2500 километров. Специалисты утверждают: в системе управления Mk 41 за несколько часов можно заменить часть программного обеспечения, и комплекс будет готов стрелять "Томагавками".

Кроме того, США несколько лет назад начали испытательные пуски с земли авиационной крылатой ракеты AGM-158В с дальность действия в тысячу километров. И в Америке не скрывают: разработка новой крылатой ракеты данного типа будет продолжена. Была информация, что подобные боеприпасы позволят уничтожать важные гражданские и военные объекты в течение 12-15 минут, тогда как разрешенные Договором о РСМД крылатые ракеты морского базирования будут лететь к целям в несколько раз дольше.

Также не стоит забывать об имеющихся в распоряжении военных США ударных беспилотниках большой дальности. Когда в 1987 году подписывался Договор по РСМД, никаких дронов в армиях двух стран еще не было. А потому формально они не подпадают под ограничительную статью соглашений. Но по факту ударные беспилотники во многом напоминают крылатые ракеты, да еще, в отличие от боеприпасов, могут использоваться многократно. Например, тот же американский MQ-1 Predator и более современный MQ-9 Reaper способны пролететь 1100 км и 1852 километров соответственно. Не просто пролететь, а нанести удары противотанковыми управляемыми ракетами или корректируемыми авиабомбами. Получается, что США со своими ударными беспилотниками просто "обошли" Договор по РСДМ.

Еще об одном важном факторе в субботу напомнили в Минобороны РФ. По имеющимся в оборонном ведомстве России сведениям, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон (штат Аризона) началась реализация программы расширения и модернизации производственных мощностей, где будут создаваться запрещенные договором ДРСМД ракеты средней и меньшей дальности.

В минобороны корреспонденту "РГ сообщили, что этот завод - крупнейшее многопрофильное предприятие ракетно-космической области США. Там выпускают практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности. "В результате за два последних года площадь завода увеличилась на 44 процента - с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям должна увеличиться почти на 2000 человек", - отметили в ведомстве.

Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая - "на разработку наземной ракеты средней дальности".

Таким образом, сделали вывод в Минобороны России, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес нашей страны о нарушении договора.