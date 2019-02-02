Новости

Стало известно о состоянии задержанных в Кабо-Верде моряков из РФ 03:03
Поставка газа проекта "Сахалин-1" в магистральную трубу восстановлена 03:02
Небольшой самолет упал в океан во Флориде 02:54
Более 40 человек пострадали при пожаре в отеле в Буэнос-Айресе 02:28
Великобритания назвала истребители США F-35 бесперспективными 01:45
Два человека пострадали при стрельбе в Северной Ирландии 01:44
Парламент Сальвадора эвакуировали из-за подземных толчков 01:23
В центре Буэнос-Айреса загорелся 30-этажный отель 00:51
Россия отправила президента Молдавии в Кишинев спецбортом 00:39
При падении метеорита на западе Кубы никто не пострадал 00:32
"Зенит" объявил о переходе Вильмара Барриоса 01.02.2019
На западе Кубы прогремел взрыв 01.02.2019
Венесуэла поможет Кубе справиться с последствиями торнадо 01.02.2019
В Россию запретили ввозить верблюдов из Германии 01.02.2019
В МИД РФ отметили голословность критических комментариев США 01.02.2019
Трамп заявил о желании заключить новый ракетный договор с Россией 01.02.2019
Минкомсвязи увеличит вес бандероли до пяти килограмм 01.02.2019
Скандально ушедший из "Спартака" тренер возглавил минское "Динамо" 01.02.2019
Захарова призвала следить за расследованием смерти россиянина от пыток 01.02.2019
В работе App Store, Apple Music и iTunes Store были зафиксированы сбои 01.02.2019
Появились подробности по аресту в США российской актрисы Ирины Усок 01.02.2019
Медведев и Хачанов принесли России очки в матче со Швейцарией 01.02.2019
В посольстве РФ прокомментировали очередной запрет "России РТР" в Латвии 01.02.2019
Сборная Катара впервые в истории выиграла Кубок Азии по футболу 01.02.2019
В Петербурге проверят видео, где школьники избивают мужчин 01.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
02.02.2019 03:03
Рубрика: В мире

Стало известно о состоянии задержанных в Кабо-Верде моряков из РФ

Представитель посольства РФ в Кабо-Верде рассказал о состоянии российских моряков, задержанных накануне в республике.

Захарова призвала следить за расследованием смерти россиянина от пыток

"Никто не болен, все в добром здравии, но немного устали. Обращаются с нашими гражданами нормально, условия пребывания нормальные", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что сотрудники посольства имеют круглосуточный доступ к задержанным.

"Власти удовлетворяют все наши запросы и ходатайства. Правоохранительные органы ведут себя крайне корректно", - рассказали в дипмиссии.

Напомним, власти Кабо-Верде задержали экипаж судна под флагом Панамы, которое направлялось в Марокко и сделало вынужденную остановку в порту Прая (Кабо-Верде). На борту была обнаружена крупная партия наркотиков (9 тонн кокаина). Задержан весь экипаж судна - 11 россиян, в том числе капитан.

В мире Африка Кабо-Верде
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков
Верховный суд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram
В Кремле не получили послания Гуайдо
Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток
В России проиндексировали ряд социальных выплат