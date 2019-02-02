Стало известно о состоянии задержанных в Кабо-Верде моряков из РФ

Представитель посольства РФ в Кабо-Верде рассказал о состоянии российских моряков, задержанных накануне в республике.

"Никто не болен, все в добром здравии, но немного устали. Обращаются с нашими гражданами нормально, условия пребывания нормальные", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что сотрудники посольства имеют круглосуточный доступ к задержанным.

"Власти удовлетворяют все наши запросы и ходатайства. Правоохранительные органы ведут себя крайне корректно", - рассказали в дипмиссии.

Напомним, власти Кабо-Верде задержали экипаж судна под флагом Панамы, которое направлялось в Марокко и сделало вынужденную остановку в порту Прая (Кабо-Верде). На борту была обнаружена крупная партия наркотиков (9 тонн кокаина). Задержан весь экипаж судна - 11 россиян, в том числе капитан.