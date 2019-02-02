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02.02.2019 14:17
Рубрика: Легковые авто

Стартаперы придумали, как превратить "Ладу-Весту" в авто премиум-класса

Текст: Надежда Толстоухова
Стартаперы из Ижевска нашли способ апгрейда автомобиля "Лада-Веста" до уровня автомобиля премиум-класса.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Предприниматели придумали ряд усовершенствований, которые позволяют существенно расширить функционал автомобиля. Так, они предлагают оснащать его встроенным в панель проекционным дисплеем, аналоги которого сегодня в заводской комплектации устанавливаются на автомобилях марок BMW, Audi, Mazda, Mercedes, Lexus и других в премиальном сегменте. Дисплей позволяет отображать навигацию на лобовом стекле, чтобы водителю не приходилось отвлекаться от дороги и смотреть в сторону.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Данные о машине можно будет получить через портал Госуслуг

Кроме того, авторы предлагают установить на автомобиль камеру заднего вида, боковые камеры в зеркалах, термальную камеру ночного видения за решеткой радиатора и систему подключаемого полного электропривода.

- Технологически эти устройства можно установить на любой автомобиль. Усовершенствование LADA Vesta для нас - это пилотный проект, эту модель мы выбрали потому, что она - одна из наиболее популярных у россиян, - рассказал "РГ" один из авторов проекта Иван Клабуков.

Предполагается, что установить "апгрейд" на автомобиль можно будет через авторизованные сервисные центры. Стоить усовершенствования будут от 60 до 195 тысяч рублей.

К слову, проект проекционного дисплея, который реализует компания, вошел в шорт-лист премии "Немалый бизнес-2019" в номинации "Инновационный прорыв", результаты которой будут объявлены 6 февраля.