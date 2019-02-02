Таллин стал столицей "Тотального диктанта-2019"

Весь день сегодня шло голосование за город-столицу "Тотального диктанта". Долго лидировала Пенза. Неплохо шли дела и у Казани. Но в результате упорной борьбы победил Таллин.

Это значит, что именно в столице Эстонии текст диктанта прочтет его автор. В этом году - это журналист "Российской газеты", литературовед и писатель Павел Басинский.

Новость сообщил на конференции "Тотального диктанта" в Новосибирске Вячеслав Бычков, координатор ТД во Владивостоке, столицы акции прошлого года.

Среди финалистов отборочного тура на звание главного города ТД были Казань, Вологда, Пенза, Ростов-на-Дону и Таллин.

Напомним, впервые в истории проекта столица ТД была выбрана в прошлом году. Тогда выиграл Владивосток.

- Если первый опыт выбора столицы Тотального диктанта был скорее "пробой пера" для претендентов, то заявки нынешних конкурсантов имеют более осознанный характер. Информационные кампании стали сильнее, в них активнее принимают участие публичные люди, значимые для города. Например, Пензу поддержал телеведущий и актер Павел Воля, а Вологду - губернатор Олег Кувшинников, - рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

В эти дни в Новосибирске проходят встречи с автором текста Павлом Басинским. А сам диктант состоится 13 апреля.