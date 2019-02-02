В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

Очередная манифестация "желтых жилетов", казалось, на этот раз пройдет мирно, тем более что об этом заявляли неформальные лидеры движения", в том числе 33-летний Эри Друэ.

И, действительно, марш по парижским улицам, созванный в знак поддержки участников протестов, пострадавших с начала их выступлений в середине ноября прошлого года, прошел без эксцессов. Причем надо отметить, что он был как никогда массовым. По данным столичной префектуры полиции участие в нем приняли 10 с половиной тысяч человек, а по подсчетам статистического агентства Occurаnce, их было еще больше - почти 14 тысяч.

Однако, когда манифестанты в районе 16:30 (18:00 мск) достигли конечной точки своего маршрута - площади Республики, начались спорадические стычки с полицией. Судя по всему, часть протестующих решила на задерживаться на площади, а отправиться дальше по Большим бульварам в сторону центра города, но в поданной ранее парижским властям заявке на проведение манифестации такое продолжение акции не предвиделось. Полиция и жандармы преградили путь "желтожилетным", те начали возмущаться. Наиболее агрессивные стали провоцировать ажанов, в них полетели дымовые шашки и камни. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Среди налетчиков были также замечены активисты ультралевых группировок. Один из них держал в руке черный флаг анархистов.

Многие демонстранты к этому моменту посчитали, что пришло время возвращаться домой: ведь большинство субботних визитеров в желтых накидках приехали в Парижа издалека.

Тем не менее несколько сотен остались на месте и, усевшись вкруг на площади около статуи Республики, изображенной в виде женщины в лавровом венке и оливковой веткой мира в поднятой руке, стали распевать "Марсельезу".

Скорее всего, они попытаются оставаться на площади еще долго. Дело в том, что префектурой полиции разрешена так называемая "желтая ночь", в ходе которой неформалы планируют обмениваться мнениями по волнующим их вопросам, в частности, требование властям ввести в практику во Франции проведение референдумов гражданской инициативы. Другими словами, не исключено, что площадь они не покинут в течение ближайших нескольких часов.