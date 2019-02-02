В Сети появилось видео, сделанное после взрыва метеорита на Кубе

В соцсетях появилось видео, сделанное после взрыва метеорита в небе на западе Кубы. Ролик выложила на Facebook жительница муниципалитета Виньялес Флавия Саира.

На кадрах можно наблюдать дымный след в небе. В момент съемки женщина не подозревала, чем могло быть вызвано явление.

Напомним, в Институте геофизики и астрономии (IGA) Кубы уже подтвердили падение фрагментов метеоритов каменного типа. Явление сопровождались громкими звуками, которые продолжались примерно минуту. Грохоты изрядно напугали местных жителей.

Согласно имеющимся данным, небесное тело вошло в атмосферу со скоростью 70 километров в секунду. На данный момент рекорд принадлежит обломку длиной 20 сантиметров - его обнаружили жители провинции Пинар-дель-Рио.