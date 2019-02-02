Венесуэльские военные назвали предателем генерала ВВС

Командование ВВС Венесуэлы назвало предателем генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, публично признавшего "президенство" Хуана Гуайдо.

"Франсиско Янес-предатель и подлый военнослужащий, изменивший присяге, верности родине Симона Боливара и наследию команданте Уго Чавеса, преклонивший колени перед империалистическими притязаниями", - говорится в заявлении венесуэльских ВВС.

Напомним, ранее газета El Nacional сообщила, что генерал Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Военный утверждал, что большинство личного состава вооруженных сил не поддерживает главу государства. Его видеообращение использовал в пропагандистских целях Гуайдо перед началом манифестаций сторонников и противников нынешней власти в Каракасе.

В ВВС Венесуэлы открестились от предателя и уточнили, что Родригес не имел в подчинении военнослужащих, он занимался в штабе вопросами стратегического планирования.

Между тем президент Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны учения. По его словам, военные должны готовиться к обороне страны при любом сценарии. Армия обязана продемонстрировать способность защитить республику от потенциального агрессора.