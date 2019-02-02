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02.02.2019 23:27
Рубрика: В мире

Венесуэльские военные назвали предателем генерала ВВС

Текст: Александр Саможнев

Командование ВВС Венесуэлы назвало предателем генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, публично признавшего "президенство" Хуана Гуайдо.

"Франсиско Янес-предатель и подлый военнослужащий, изменивший присяге, верности родине Симона Боливара и наследию команданте Уго Чавеса, преклонивший колени перед империалистическими притязаниями", - говорится в заявлении венесуэльских ВВС.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Напомним, ранее газета El Nacional сообщила, что генерал Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Военный утверждал, что большинство личного состава вооруженных сил не поддерживает главу государства. Его видеообращение использовал в пропагандистских целях Гуайдо перед началом манифестаций сторонников и противников нынешней власти в Каракасе.

В ВВС Венесуэлы открестились от предателя и уточнили, что Родригес не имел в подчинении военнослужащих, он занимался в штабе вопросами стратегического планирования.

Между тем президент Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны учения. По его словам, военные должны готовиться к обороне страны при любом сценарии. Армия обязана продемонстрировать способность защитить республику от потенциального агрессора.

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