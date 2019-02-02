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02.02.2019 14:45
Рубрика: В мире

Вокруг Триумфальной арки в Париже размещены БТРы жандармерии

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Перед началом протестных акций, проходящих сегодня в Париже, французские власти разместили у Триумфальной арки три БТРа специального подразделения национальной жандармерии, а также несколько фургонов. Эти меры безопасности предприняты, чтобы не допустить манифестантов к арке. Напомним, что в декабре прошлого года около нее произошли ожесточенные столкновения между "желтыми жилетами" и стражами порядка.

Фото: REUTERS
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Правда, до сих пор неизвестно, посетят ли неформалы в эту 12-ю по счету протестную субботу Елисейские поля, а также площадь Звезды - Шарль де Голль, в центре которой находится историческая и архитектурная достопримечательность французской столицы.

Дело в том, что сегодня "желтые жилеты" намереваются совершить "Белый марш" в поддержку манифестантов, пострадавших во время протестов за последние два с половиной месяца, на востоке Парижа.

Шествие началось в полдень (14:00 мск), взяв старт на авеню Домениль в XII округе Парижа. Манифестанты несут транспаранты: "Воздадим справедливость раненым", "Требуем запретить применение гранат и резиновых пуль", от которых пострадали сотни "жилетов". Завершится шествие ближе к вечеру на площади Республики.

Фото: AFP
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Манифестации солидарности пройдут также в Руане, Бордо, Лилле, Нанси, Тулузе и ряде других крупных городов страны.

По всей Франции порядок обеспечивают около 80 тысяч стражей закона. В Париже их не менее 5 тысяч.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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