Задержанная в США российская актриса освобождена из-под стражи

Задержанная в США российская актриса Ирина Усок освобождена из-под стражи до следующего заседания по ее делу, назначенного на 20 марта. Такую информацию опубликовало генконсульство РФ в Нью-Йорке. В диппредставительстве отметили, что держат ситуацию на особом контроле.

Напомним, Усок была задержана 18 января в аэропорту Нью-Йорка. Ей предъявили обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца.

По словам гражданки РФ, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако, когда актриса решила покинуть США, он написал заявление в полицию о "похищении" дочери.

До 31 января россиянка находилась в тюрьме "Rikers Island Prison Complex" (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение "Ocean County Jail" (Нью-Джерси).