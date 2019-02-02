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02.02.2019 18:35
Рубрика: В мире

Знаменитый сурок предсказал раннюю весну

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сурок Фил, выбравшись из норы на холме Гобблер-Ноб​​​ (Пенсильвания), не увидел своей тени, а это символизирует ранний приход весны, передает USA Today.

Напомним, согласно поверью, если животное в этот день пугается своей тени и норовит спрятаться в норе, зима ожидается долгой - продлится приблизительно еще полтора месяца.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Если же сурок не видит своей тени (потому как стоит пасмурная погода), то тем самым он "предсказывает" теплую погоду, то есть, ранний приход весны.

Между тем Фил уже "определял" погоду 133 раза. Однако данные по десяти прогнозам не сохранились. А вот наступление ранней весны сурок угадывал 19 раз.

Кстати, например, в самарском зоопарке два сурка также предсказали раннюю весну. А животные из Ленинградского зоопарка проспали "праздник". Как и их "коллеги" из столичного зоопарка.

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