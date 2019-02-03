Новости

Флорист рассказала, как выбрать правильный букет к празднику 18:05
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений 18:02
Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу 17:50
В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые 17:47
В Чувашии на трассе опрокинулся автобус с десятью пассажирами 17:45
Пьяный житель Брянской области открыл стрельбу по домам 17:45
Трамп оставит войска США в Ираке, чтобы "присматривать" за Ираном 17:25
Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей 17:16
Семьи жертв ДТП под Калугой получат по миллиону рублей 17:12
Названы самые популярные направления для отдыха зимой в России 16:54
Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок 16:46
В Италии осужденным разрешили общаться с родственниками по Skype 16:31
Минпросвещения обсудит с регионами безопасность детей на дорогах 16:27
Франция назвала условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы 16:27
Назван необычный фактор, ускоряющий появление рака 16:07
В Германии на месте концлагеря хотели организовать музей колбасы 15:58
"Запорожцы" закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок 15:36
В Саратове маршрутка столкнулась со снегоуборочной машиной 15:14
Представитель Децла: Он никогда не жаловался на здоровье 15:11
Видео: В Китае устроили утренник для панд 15:05
Сборная России по теннису вышла в основной этап Кубка Дэвиса 14:52
Интронизацию главы новой церкви на Украине проигнорировали 14:51
Как выросли цены на автомобили в январе 14:45
Ковалев прокомментировал победу над Альваресом 14:33
Голодающему московскому таксисту предложили работу в Мосгортрансе 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
03.02.2019 17:16
Рубрика: Происшествия

Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей

Текст: Татьяна Владыкина

Очередная трагедия с участием детей случилась сегодня утром в Калужской области. Автобус с детским коллективом занесло на обледеневшей трассе, он свалился в кювет и перевернулся на крышу.

В пресс-службе детского омбудсмена рассказали, что на месте ДТП незамедлительно выехали губернатор Калужской области, региональный уполномоченный по правам ребенка, руководство регионального ГИБДД, Минздрава, Следственного комитета, УМВД.

Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок

"На настоящий момент, у нас есть информация о 7 погибших, четверо из них дети. Все участники ДТП доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, проводится обследование, 4 ребенка находятся в хирургическом отделении. Из Смоленской области в Калугу уже прибыл автобус, кого медики отпустят, отправятся домой, за некоторыми детьми приехали родители и родственники. Мы выясняем, какая еще требуется помощь", - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.

- Как нам известно, дети - это участники танцевального коллектива, вместе с руководителем и родителями в качестве сопровождающих - ехали на конкурс в Калугу. Вопрос перевозки детей не был согласован с ГИБДД, автобус был без маячков, как положено по закону, - возмущается детский омбудсмен Анна Кузнецова. - Просто собрали детей и частный перевозчик повез их, потому что ему заплатили. Потеряли детей... Снова потеряли детей. Зачем принимались законы? Зачем было столько слез, споров, обсуждений после трагедии в ХМАО. К сожалению, выводы не сделаны.

Происшествия ЧП ДТП Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами
Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам