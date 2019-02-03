Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей

Очередная трагедия с участием детей случилась сегодня утром в Калужской области. Автобус с детским коллективом занесло на обледеневшей трассе, он свалился в кювет и перевернулся на крышу.

В пресс-службе детского омбудсмена рассказали, что на месте ДТП незамедлительно выехали губернатор Калужской области, региональный уполномоченный по правам ребенка, руководство регионального ГИБДД, Минздрава, Следственного комитета, УМВД.

"На настоящий момент, у нас есть информация о 7 погибших, четверо из них дети. Все участники ДТП доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, проводится обследование, 4 ребенка находятся в хирургическом отделении. Из Смоленской области в Калугу уже прибыл автобус, кого медики отпустят, отправятся домой, за некоторыми детьми приехали родители и родственники. Мы выясняем, какая еще требуется помощь", - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.

- Как нам известно, дети - это участники танцевального коллектива, вместе с руководителем и родителями в качестве сопровождающих - ехали на конкурс в Калугу. Вопрос перевозки детей не был согласован с ГИБДД, автобус был без маячков, как положено по закону, - возмущается детский омбудсмен Анна Кузнецова. - Просто собрали детей и частный перевозчик повез их, потому что ему заплатили. Потеряли детей... Снова потеряли детей. Зачем принимались законы? Зачем было столько слез, споров, обсуждений после трагедии в ХМАО. К сожалению, выводы не сделаны.