Умиротворенная реакция европейских стран на объявленный США выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности не выглядит затишьем перед бурей. Напротив, страны Старого Света, кроме беспомощного "сожаления", по поводу развала соглашения, гарантировавшего определенную безопасность Европы, ничего конкретного не изрекли и испуганно затихли в ожидании будущего витка гонки вооружений. За заявлениями европейских лидеров о росте "нестабильности международного сценария" не прозвучало ни одного конструктивного, тем более фрондерского предложения, как защитить Старый Свет от уготованного ему американской администрацией роли "живого щита" в гипотетическом столкновении Москвы и Вашингтона.

Но если в Европе решение Трампа отказаться от ДРСМД вызвало апатию и обреченность, совсем иные настроения царят в США. Реакция стран ЕС подтвердила точку зрения американского президента о безвольной Европе, о которую можно "вытирать ноги". С момента прихода Трампа к власти США покинули целый ряд международных договоров, в которых участвовали страны Старого Света: от Соглашения по климату до ядерной сделки с Ираном. И каждый раз Вашингтон делал это без каких-либо последствий. Вот и сейчас, по мнению руководителя вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла, которое тот высказал ТАСС, "последнее заявление НАТО, где выражается поддержка решению Белого дома по ракетному договору, показало, что альянс готов корректировать свою позицию ради сохранения трансатлантических связей". При этом предостерегавшие Вашингтон от развала договора РСМД европейские члены блока решительно поменяли свои взгляды, посчитав, что "на кону стоят намного более важные вещи".

"Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас", - торжествующе объявил президент США. Впрочем, тем европейским политикам, кто оплакивал европейскую безопасность, американский лидер предложил помечать о будущем. "Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я хотел бы увидеть это", - довольно прокомментировал президент США ситуацию журналистам. Не менее расплывчатой выглядит реакция госсекретаря Майкла Помпео, сообщившего, что Трамп "делает все возможное, чтобы устранить риск распространения оружия массового поражения".

В Старом Свете уже приступили к обсуждению, когда и сколько ядерного вооружения США разместят на европейских базах. "Требовать размещения американских ядерных ракет в Европе так же неправильно, как и категорически исключать довооружение", - заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль. В отличие от немецких социал-демократов, по-прежнему не желающих видеть в стране новые американские ракеты, представители партии ХДС, которую до недавнего времени возглавляла канцлер Ангела Меркель, активно обсуждают целесообразность размещения ракет средней и меньшей дальности с ядерным оружием в Европе. И не исключают, что поддержат решение США по этому поводу, если он будет принято.

В отличие от "европацифистов", льющих крокодиловы слезы по поводу европейской безопасности, но при этом готовых из союзнического долга послушно принять новые американские ядерные ракеты, выход США из ракетного договора серьезно беспокоит Японию. Местная газета "Асахи" предположила, что при отсутствии соглашения американская сторона в течение 3-7 лет развернет на своих базах в азиатско-тихоокеанском регионе новейшие ракеты средней дальности. А Токио "окажется на передовой конфликта Америки и Китая", став мишенью для удара предполагаемого противника. Такую же незавидную роль администрация Трампа уготовила Европе, но политики и СМИ Евросоюза продолжают лицемерно делать вид, что ядерный апокалипсис европейцев не коснется. И не хотят видеть очевидного, о чем открыто говорят противники Трампа в Вашингтоне: "Нынешняя администрация США пренебрегла инструментами в сфере дипломатии, которые в течение 70 лет позволяли не допускать ядерной войны".