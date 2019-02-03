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03.02.2019 03:10
Рубрика: В мире

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье уничтожила артиллерийскую установку сирийской армии на востоке страны.

Фото: EPA/ALI HAIDER
Самолет ВМС США провел разведку вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии

Примерно в 23:30 по местному времени были атакованы правительственные войска, находящиеся в районе ас-Суккария к западу от города Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор). Данный населенный пункт расположен на западном берегу Евфрата недалеко от сирийско-иракской границы. В результате авиаудара ранены двое военных.

Что же касается мирных жителей, то в период с 2014 по 2018 годы во время бомбардировок погибли 1190 человек. При этом самолеты США и союзников осуществили более 32 тысяч боевых вылетов. Ранее Дамаск обращался в ООН с требованием остановить удары коалиции.

Официальное письмо было направлено в адрес генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша и в Совет безопасности ООН.

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