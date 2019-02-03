Минздрав рассказал, в каком возрасте люди чаще страдают ожирением

От 55 и выше - именно в этой возрастной группе люди чаще всего страдают от ожирения. Такие данные приводит Минздрав России.

По данным ведомства, в 2017 году наблюдалась тенденция к увеличению уровня заболеваемости ожирением среди россиян. Серьезное превышение веса имели порядка 2 миллионов россиян (1,3 процента населения). В 2016 году ожирение было диагностировано у 1,39 миллиона человек (1,24 процента населения).

Как пояснила "Российской газете" заместитель генерального директора Национального медицинского центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова, действительно, возрастная группа 55+ наиболее подвержена ожирению. "Потому что снижается активность обменных процессов, связанная с гормональной перестройкой организма, что особенно наглядно проявляется у женщин в период менопаузы. Кроме того, как правило, снижается физическая активность, что связано с менее активной трудовой деятельностью и ограничениями из-за болезней (например, артритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.)", - уточняет Погосова.

Советы просты: чтобы держать свой вес всегда в норме, нужно как можно больше ежедневно двигаться, по возможности заниматься спортом, изменить структуру питания, заменив все простые углеводы на сложные, отказавшись от жирной, соленой, жареной пищи в пользу овощей и фруктов. Ну, и, конечно же, быть в хорошем настроении.