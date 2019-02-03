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03.02.2019 20:56
Рубрика: Легковые авто

Новая Lada Vesta или подержанная иномарка: что купить за 650 тысяч

Текст: Никита Юшкевич
Итак, свершилось. Медленно, но верно отечественная новинка и самая современная модель АвтоВАЗа вырвалась на олимп продаж, сместив с почетных мест и популярные бюджетные иномарки, и даже младшую "сестренку Гранту". Vesta играет в сегменте Low Cost, и многие может и хотели бы купить новую иномарку, да средства больше не позволяют. Но стоит ли отказываться от мечты? Наш ответ: нет! За цену новой "Весты" на вторичном рынке сегодня достаточно предложений, которые во многом превосходят отечественный бестселлер.

Во-первых, стоит сказать, что прямо уж дешевой Lada Vesta не назвать - диапазон в среднем от 650 000 до 850 000 рублей, что не так и мало. По крайней мере, весь список иностранных "бюджетников" попадает в эти же деньги. Нюанс в том, что люди часто отдают предпочтение богатой комплектации "Весты", в то время как "Солярисы" и "Поло Седаны" оказываются за те же деньги почти "в базе".

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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Еще один повод отказаться от российской новинки - отсутствие автоматической коробки передач, что сегодня является существенным стратегическим минусом. Нерасторопный "робот", который идет на "Весте" взамен, увы, не лучший вариант - почти все иностранные бренды от такой трансмиссии давно отказались.

Ну и надежность новой "Лады" не стала для большинства откровением. Хотя основные агрегаты на "Весте" не доставляют особых проблем, все-таки "косяков" и "по-сырости" модели, и по ресурсу у машины хватает. Да, конечно, многое из этого исправит дилер по гарантии, но кататься к нему как на работу тоже желания нет. Неоднократно в салонах Lada приходилось слышать от покупателей, что Vesta - это временная покупка, пережить тяжелые времена и вот потом, наконец-то купить, вожделенную иномарку, желательно не бюджетного разлива. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное…

Так может не нужно оттягивать время? Все-таки сумма внушительная, чтобы тратить ее на то, что не очень-то и нравится. Ведь двух-трехлетняя "иномарка" с минимальным пробегом в тыкву в полночь не превратится, а, скорее всего, пробежит гораздо больше отечественной модели, да к тому же с куда большим комфортом.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Но, как всегда, нужно знать в какую сторону смотреть и что выбирать. Предлагаем вашему вниманию список самых интересных и беспроблемных подержанных альтернатив Lada Vesta за те же деньги.

Не устаем напоминать, что для продажи автомобиля на заводской гарантии с маленьким пробегом всегда должна быть причина. Нередко такой причиной является попадание в серьезное ДТП с последующим восстановлением. Внимательно смотрите "кузовню" на признаки ремонта и покраски при любых заверениях продавца в отличном состоянии авто.

Skoda Octavia A7 и Volkswagen Jetta IV
Skoda Octavia А5. Фото: Пресс-служба Skoda.

Год выпуска: 2016-2017
Пробег: от 40 000 км

Два родственных автомобиля концерна Volkswagen настолько схожи в техническом плане, что разделять их не имеет смысла. Очень удачные модели для обоих брендов до сих пользуются отличным спросом, а потому на рынке представлено достаточное количество вариантов для выбора. За указанные деньги абсолютно реально найти трех и даже двухгодовалые экземпляры еще на заводской гарантии. "Октавия" будет более практична за счет кузова лифтбэк и огромного багажника, ну а "Джетта" считается более престижной, потому цена на нее на вторичном рынке будет больше.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Однако оба варианта придется смотреть исключительно в базовых модификациях с атмосферным 1.6-литровым мотором MPI, к которому в паре предлагались механическая и автоматическая коробки передач. А вот турбомоторы TSI в паре роботами DSG лучше от греха подальше пропустить. Да, со времен первых проблем с этими агрегатными парами, немцы многое исправили, но так или иначе, эти узлы все равно невероятно сложные, а потому могут доставить хлопот.

Надо сказать, что двигатель 1.6 MPI тоже имеет свои нюансы, главный из которых - жор масла. Из-за конструктивных особенностей он может потреблять до 3-4 литров на 10 000 км, что много. Правда, во многом - это единственная проблема. Как показывает эксплуатация многочисленных таксопарков, двигатель выдерживает по 300 000 км. Правда, по этой же причине нужно внимательно смотреть на историю машины и не брать варианты, стоявшие на учете на юр.лице. Есть вероятность нарваться как раз на такси со скрученным пробегом.

Kia Ceed и Ceed SW
Kia Ceed SW. Фото: Пресс-служба Kia.

Год выпуска: 2016-2017
Пробег: от 25 000 км

Один из лучших вариантов, который можно смело и в числе первых рассматривать как альтернативу "Весте". Опять же, большая популярность машины дала возможность хорошего выбора на "вторичке", где можно найти достойные экземпляры как в кузове хетчбэк, так и в виде практичного универсала. Огромным преимуществом является то, что компания Kia дает пятилетнюю гарантию на основные узлы. Она, конечно, лукавая, но все равно является подспорьем при выборе поддержанных вариантов.

Фото: depositphotos.com
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Огромным плюсом является то, что корейцы довольно консервативны и свои машины до последнего времени оснащали проверенными атмосферными моторами и простыми коробками, как ручными, так и автоматическими. Моторов на выбор было три - 1.4, 1.6 и 2.0. К первым двум особых претензий нет, а вот "двухлитровик" лучше оставить - он и прожорлив, и оснащался слабым для своей мощности ремнем ГРМ.

Основные проблемы у Kia Ceed с подвеской. Она была рассчитана на европейские дороги, так что наши реалии ей даются не так просто. Амортизаторы, шаровые, сайлент-блоки больше 50-60 тыс. км выхаживают только у аккуратных владельцев. Кроме того, из-за не всегда качественной калининградской сборки периодически может "глючить" электрика. Но в целом, это все расходные мелочи, которые не сильно портят впечатления от очень достойного автомобиля.

Citroen C4 Sedan и Peugeot 408
Citroen C4. Фото: Пресс-служба Citroen.

Год выпуска: 2016-2017
Пробег: от 30 000 км

Да, да! Не крутите пальцем у виска и не удивляйтесь. Оба французских седана попали в этот обзор не по ошибке, а абсолютно заслуженно. Опять же, технически, это два почти идентичных автомобиля, накрытых разными кузовами одного концерна PSA. Оба седана отличаются отличными потребительскими качествами, хорошими комплектациями и умеренной ценой в обслуживании. А главное, одна из модификаций является одним из лучших предложений с точки зрения надежности - и никакого предвзятого отношения к "французам" тут не нужно.

Фото: Пресс-служба Chery
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Речь идет об исполнении с бензиновым 1.6 литровым двигателем 115 лошадиных сил. Это двигатель EC5F, который является наследником очень надежного агрегата TU5J - он ставился на Peugeot и Citroen еще с 90-х годов, в том числе на коммерческую линейку. Мотор заслужил отличную репутацию и требователен только к качественному маслу и регулярной замене ремня ГРМ. Самое интересное, что в паре с мотором помимо механики идет не убогий автомат AL4 (AT8), а неубиваемая японская 6-ступенчатая коробка Aisin, которая ранее ставилась только на мощные версии. А вот 120-сильный двигатель EP6 и его 150-сильную турбоверсию EP6DT действительно лучше обходить, хотя к сегодняшнему дню там многое доделали.

Не стоит бояться и 1.6-литрового дизеля DV6, который шел только в паре с "механикой". Мотор очень хороший, но, как обычно, требователен к солярке и наличию грамотных специалистов на сервисе. Если в вашем городе с этим проблемы, то лучше выбрать бензиновую версию.

Фото: www.autocar.co.uk
Kia представит компактный кроссовер на автосалоне в Женеве

Многие могут удивиться, но в нашу подборку мы не будем включать Ford Focus III, который идеально вписывается в обзор по цене и свежести. Дело в том, что у машины оказалось достаточное количество проблем как со всеми возможными двигателями, так и с коробками передач, среди которых есть "робот" PowerShift.

К сегодняшнему дню производитель заявляет о том, что многие проблемы в частности с управляющей электроникой исправлены или отремонтированы в рамках гарантии и отзывных компаний, но вероятность нарваться на нерадивого владельца, который все это пропустил, все равно высока. Кроме того, у машины есть ряд и чисто потребительских проблем, вроде тесного салона, маленького багажника, низкого клиренса и прочих мелочей. В целом, автомобиль можно рассматривать - желательно с атмосферными двигателями и механической КПП - но только из очень проверенных рук.

Renault Duster

Год выпуска: 2016-2017
Пробег: от 25 000 км

А почему, собственно, и нет?! За указанную цену "Весты" можно выбрать отличный вариант самого популярного кроссовера России - "Дастера". Надежность, выносливость и простота обслуживания - немалая заслуга в этой популярности.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Предложений масса, начиная от совсем свежих экземпляров, только проехавших второе TO. Причем это будут уже рестайлинговые варианты с базовым надежным японским мотором 1.6 (114 л.с.) или проверенным 2.0-литровым вариантом.

Есть и, опять же, обновленный дизель. Ради спокойствия души стоит разве что отказаться от версий с автоматом, хотя до 80-100 тыс. км и он должен отходить без проблем, если его не особо мучить. Собственно, подробно мы уже останавливались на всех возможных проблемах Renault Duster в одном из прошлых материалов. Стоит сказать лишь то, что никаких "криминальных" проблем у машины до сих пор не выявлено, так что однозначная рекомендация к рассмотрению вместо отечественного бестселлера.

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#Lada #Volkswagen #Kia #Renault