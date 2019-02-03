Новая Lada Vesta или подержанная иномарка: что купить за 650 тысяч

Итак, свершилось. Медленно, но верно отечественная новинка и самая современная модель АвтоВАЗа вырвалась на олимп продаж, сместив с почетных мест и популярные бюджетные иномарки, и даже младшую "сестренку Гранту". Vesta играет в сегменте Low Cost, и многие может и хотели бы купить новую иномарку, да средства больше не позволяют. Но стоит ли отказываться от мечты? Наш ответ: нет! За цену новой "Весты" на вторичном рынке сегодня достаточно предложений, которые во многом превосходят отечественный бестселлер.

Во-первых, стоит сказать, что прямо уж дешевой Lada Vesta не назвать - диапазон в среднем от 650 000 до 850 000 рублей, что не так и мало. По крайней мере, весь список иностранных "бюджетников" попадает в эти же деньги. Нюанс в том, что люди часто отдают предпочтение богатой комплектации "Весты", в то время как "Солярисы" и "Поло Седаны" оказываются за те же деньги почти "в базе".

Еще один повод отказаться от российской новинки - отсутствие автоматической коробки передач, что сегодня является существенным стратегическим минусом. Нерасторопный "робот", который идет на "Весте" взамен, увы, не лучший вариант - почти все иностранные бренды от такой трансмиссии давно отказались.

Ну и надежность новой "Лады" не стала для большинства откровением. Хотя основные агрегаты на "Весте" не доставляют особых проблем, все-таки "косяков" и "по-сырости" модели, и по ресурсу у машины хватает. Да, конечно, многое из этого исправит дилер по гарантии, но кататься к нему как на работу тоже желания нет. Неоднократно в салонах Lada приходилось слышать от покупателей, что Vesta - это временная покупка, пережить тяжелые времена и вот потом, наконец-то купить, вожделенную иномарку, желательно не бюджетного разлива. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное…

Так может не нужно оттягивать время? Все-таки сумма внушительная, чтобы тратить ее на то, что не очень-то и нравится. Ведь двух-трехлетняя "иномарка" с минимальным пробегом в тыкву в полночь не превратится, а, скорее всего, пробежит гораздо больше отечественной модели, да к тому же с куда большим комфортом.

Но, как всегда, нужно знать в какую сторону смотреть и что выбирать. Предлагаем вашему вниманию список самых интересных и беспроблемных подержанных альтернатив Lada Vesta за те же деньги.

Не устаем напоминать, что для продажи автомобиля на заводской гарантии с маленьким пробегом всегда должна быть причина. Нередко такой причиной является попадание в серьезное ДТП с последующим восстановлением. Внимательно смотрите "кузовню" на признаки ремонта и покраски при любых заверениях продавца в отличном состоянии авто.

Skoda Octavia A7 и Volkswagen Jetta IV

Skoda Octavia А5. Фото: Пресс-служба Skoda.

Год выпуска: 2016-2017

Пробег: от 40 000 км

Два родственных автомобиля концерна Volkswagen настолько схожи в техническом плане, что разделять их не имеет смысла. Очень удачные модели для обоих брендов до сих пользуются отличным спросом, а потому на рынке представлено достаточное количество вариантов для выбора. За указанные деньги абсолютно реально найти трех и даже двухгодовалые экземпляры еще на заводской гарантии. "Октавия" будет более практична за счет кузова лифтбэк и огромного багажника, ну а "Джетта" считается более престижной, потому цена на нее на вторичном рынке будет больше.

Однако оба варианта придется смотреть исключительно в базовых модификациях с атмосферным 1.6-литровым мотором MPI, к которому в паре предлагались механическая и автоматическая коробки передач. А вот турбомоторы TSI в паре роботами DSG лучше от греха подальше пропустить. Да, со времен первых проблем с этими агрегатными парами, немцы многое исправили, но так или иначе, эти узлы все равно невероятно сложные, а потому могут доставить хлопот.

Надо сказать, что двигатель 1.6 MPI тоже имеет свои нюансы, главный из которых - жор масла. Из-за конструктивных особенностей он может потреблять до 3-4 литров на 10 000 км, что много. Правда, во многом - это единственная проблема. Как показывает эксплуатация многочисленных таксопарков, двигатель выдерживает по 300 000 км. Правда, по этой же причине нужно внимательно смотреть на историю машины и не брать варианты, стоявшие на учете на юр.лице. Есть вероятность нарваться как раз на такси со скрученным пробегом.

Kia Ceed и Ceed SW

Kia Ceed SW. Фото: Пресс-служба Kia.

Год выпуска: 2016-2017

Пробег: от 25 000 км

Один из лучших вариантов, который можно смело и в числе первых рассматривать как альтернативу "Весте". Опять же, большая популярность машины дала возможность хорошего выбора на "вторичке", где можно найти достойные экземпляры как в кузове хетчбэк, так и в виде практичного универсала. Огромным преимуществом является то, что компания Kia дает пятилетнюю гарантию на основные узлы. Она, конечно, лукавая, но все равно является подспорьем при выборе поддержанных вариантов.

Огромным плюсом является то, что корейцы довольно консервативны и свои машины до последнего времени оснащали проверенными атмосферными моторами и простыми коробками, как ручными, так и автоматическими. Моторов на выбор было три - 1.4, 1.6 и 2.0. К первым двум особых претензий нет, а вот "двухлитровик" лучше оставить - он и прожорлив, и оснащался слабым для своей мощности ремнем ГРМ.

Основные проблемы у Kia Ceed с подвеской. Она была рассчитана на европейские дороги, так что наши реалии ей даются не так просто. Амортизаторы, шаровые, сайлент-блоки больше 50-60 тыс. км выхаживают только у аккуратных владельцев. Кроме того, из-за не всегда качественной калининградской сборки периодически может "глючить" электрика. Но в целом, это все расходные мелочи, которые не сильно портят впечатления от очень достойного автомобиля.

Citroen C4 Sedan и Peugeot 408

Citroen C4. Фото: Пресс-служба Citroen.

Год выпуска: 2016-2017

Пробег: от 30 000 км

Да, да! Не крутите пальцем у виска и не удивляйтесь. Оба французских седана попали в этот обзор не по ошибке, а абсолютно заслуженно. Опять же, технически, это два почти идентичных автомобиля, накрытых разными кузовами одного концерна PSA. Оба седана отличаются отличными потребительскими качествами, хорошими комплектациями и умеренной ценой в обслуживании. А главное, одна из модификаций является одним из лучших предложений с точки зрения надежности - и никакого предвзятого отношения к "французам" тут не нужно.

Речь идет об исполнении с бензиновым 1.6 литровым двигателем 115 лошадиных сил. Это двигатель EC5F, который является наследником очень надежного агрегата TU5J - он ставился на Peugeot и Citroen еще с 90-х годов, в том числе на коммерческую линейку. Мотор заслужил отличную репутацию и требователен только к качественному маслу и регулярной замене ремня ГРМ. Самое интересное, что в паре с мотором помимо механики идет не убогий автомат AL4 (AT8), а неубиваемая японская 6-ступенчатая коробка Aisin, которая ранее ставилась только на мощные версии. А вот 120-сильный двигатель EP6 и его 150-сильную турбоверсию EP6DT действительно лучше обходить, хотя к сегодняшнему дню там многое доделали.

Не стоит бояться и 1.6-литрового дизеля DV6, который шел только в паре с "механикой". Мотор очень хороший, но, как обычно, требователен к солярке и наличию грамотных специалистов на сервисе. Если в вашем городе с этим проблемы, то лучше выбрать бензиновую версию.

Многие могут удивиться, но в нашу подборку мы не будем включать Ford Focus III, который идеально вписывается в обзор по цене и свежести. Дело в том, что у машины оказалось достаточное количество проблем как со всеми возможными двигателями, так и с коробками передач, среди которых есть "робот" PowerShift.

К сегодняшнему дню производитель заявляет о том, что многие проблемы в частности с управляющей электроникой исправлены или отремонтированы в рамках гарантии и отзывных компаний, но вероятность нарваться на нерадивого владельца, который все это пропустил, все равно высока. Кроме того, у машины есть ряд и чисто потребительских проблем, вроде тесного салона, маленького багажника, низкого клиренса и прочих мелочей. В целом, автомобиль можно рассматривать - желательно с атмосферными двигателями и механической КПП - но только из очень проверенных рук.

Renault Duster

Год выпуска: 2016-2017

Пробег: от 25 000 км

А почему, собственно, и нет?! За указанную цену "Весты" можно выбрать отличный вариант самого популярного кроссовера России - "Дастера". Надежность, выносливость и простота обслуживания - немалая заслуга в этой популярности.

Предложений масса, начиная от совсем свежих экземпляров, только проехавших второе TO. Причем это будут уже рестайлинговые варианты с базовым надежным японским мотором 1.6 (114 л.с.) или проверенным 2.0-литровым вариантом.

Есть и, опять же, обновленный дизель. Ради спокойствия души стоит разве что отказаться от версий с автоматом, хотя до 80-100 тыс. км и он должен отходить без проблем, если его не особо мучить. Собственно, подробно мы уже останавливались на всех возможных проблемах Renault Duster в одном из прошлых материалов. Стоит сказать лишь то, что никаких "криминальных" проблем у машины до сих пор не выявлено, так что однозначная рекомендация к рассмотрению вместо отечественного бестселлера.