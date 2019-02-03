Бригада столичных врачей осмотрела пострадавших в ДТП под Калугой

Все раненые в тяжелой аварии в Калужской области переведены на лечение из Юхновской ЦРБ в Калугу. По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой пострадавших осмотрела бригада хирургов, травматологов, реаниматологов московского НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, которой руководили главный внештатный анестезиолог Минздрава РФ Сергей Степаненко, а также заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. Об этом 3 февраля сообщили в Минздраве.

После проведенного консилиума было принято решение продолжать лечение пострадавших в калужской больнице. Необходимости эвакуации раненых в федеральные медучреждения нет. Оперативных вмешательств пострадавшим не потребуется. Показаний к переливанию крови и ее компонентов нет. Для оказания медицинской помощи все необходимое есть в калужских медучреждениях.

Всего за медпомощью обратилось 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых: в Центральную районную больницу Юхнова - 9 детей, 4 взрослых, в Калугу - 18 детей, 7 взрослых. Погибло 7 человек - трое детей и четверо взрослых.

На данный момент все раненые из Юхновской ЦРБ переведены на лечение в Калугу - это 17 человек, 11 детей и шестеро взрослых. Состояние всех пациентов врачи оценивают как средней и легкой тяжести.