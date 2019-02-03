Дело о ДТП с автобусом с детьми заберут в центральный аппарат СК

Александр Бастрыкин распорядился забрать в центральный аппарат Следственного комитета уголовное дело о страшной аварии в Калужской области.

Специалисты центрального аппарата Следственного комитета уже выехали на место трагедии, заявила корреспонденту РГ официальный представитель СКР Светлана Петренко. Дело, по разъяснению представителя ведомства, забрали для более полного и объективного расследования.

На этот момент возбуждено уголовное дело только по одной статье - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Какие первоочерёдные задачи стоят перед следователями? По разъяснениям СК, следствием " будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей", пояснили в ведомстве.