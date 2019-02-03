СК задержал собственника перевернувшегося в Калужской области автобуса

Следователи установили и задержали собственника автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области.

Им оказался индивидуальный предприниматель из Смоленской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

ГСУ СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП. В частности, следователи изымают необходимые документы и устанавливают техническое состояние транспортного средства.

По данным ведомства, в результате аварии погибли семь человек, в том числе трое детей. Тела всех погибших опознаны родственниками.

Утром в воскресенье автобус с 47 пассажирами (среди них был 31 ребенок) занесло на трассе Калуга - Вязьма, он перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях гололеда.