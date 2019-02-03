Новости

Названы самые популярные направления для отдыха зимой в России 16:54
Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок 16:46
В Италии осужденным разрешили общаться с родственниками по Skype 16:31
Минпросвещения обсудит с регионами безопасность детей на дорогах 16:27
Франция назвала условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы 16:27
Назван необычный фактор, ускоряющий появление рака 16:07
В Германии на месте концлагеря хотели организовать музей колбасы 15:58
"Запорожцы" закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок 15:36
В Саратове маршрутка столкнулась со снегоуборочной машиной 15:14
Представитель Децла: Он никогда не жаловался на здоровье 15:11
Видео: В Китае устроили утренник для панд 15:05
Сборная России по теннису вышла в основной этап Кубка Дэвиса 14:52
Интронизацию главы новой церкви на Украине проигнорировали 14:51
Как выросли цены на автомобили в январе 14:45
Ковалев прокомментировал победу над Альваресом 14:33
Голодающему московскому таксисту предложили работу в Мосгортрансе 14:20
"Сел в кресло и умер": менеджер Децла рассказал о кончине рэпера 14:17
Японцы не верят в возможности Абэ решить территориальный спор с РФ 14:04
Медведев поручил обеспечить помощь пострадавшим в ДТП под Калугой 13:47
Жена Децла попрощалась с мужем в Instagram 13:46
Volkswagen Tiguan Offroad: чем отличается внедорожная версия кроссовера 13:45
Названы самые романтичные города мира 13:31
В Москве могут увековечить память о Децле 13:29
Минздрав рассказал, в каком возрасте люди чаще страдают ожирением 13:27
Названа причина ДТП с семью погибшими под Калугой 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
03.02.2019 16:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок

Текст: Владимир Баршев

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России, которые работают на месте трагедии, рассказали об автобусе и водителе.

Согласно их данным, документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. Вместе с тем, юридическое состояние данных документов вызывает сомнения в подлинности. В связи с чем будет проведена их экспертиза.

На месте происшествия было проведено освидетельствование водителя автобуса на состояние опьянения. Признаков опьянения выявлено не было. После чего были взяты необходимые анализы на наличие в крови водителя наркотических и психотропных веществ, которые направлены на исследование.

В 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.23 КоАП (Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил).

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа предварительная причина смерти Децла
СМИ: Зеленский заявил о намерении сесть за стол переговоров с Путиным
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами
Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам