Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России, которые работают на месте трагедии, рассказали об автобусе и водителе.

Согласно их данным, документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. Вместе с тем, юридическое состояние данных документов вызывает сомнения в подлинности. В связи с чем будет проведена их экспертиза.

На месте происшествия было проведено освидетельствование водителя автобуса на состояние опьянения. Признаков опьянения выявлено не было. После чего были взяты необходимые анализы на наличие в крови водителя наркотических и психотропных веществ, которые направлены на исследование.

В 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.23 КоАП (Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил).