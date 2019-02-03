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03.02.2019 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан водитель попавшего в ДТП автобуса

Текст: Владислав Куликов

Полиция задержала водителя автобуса, попавшего с детьми в страшную аварию в Калужской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по Калужской области.

"Водитель автобуса, перевозивший детей в Калужской области, задержан в рамках статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Калужской области добавили, что водитель направлен на медицинское освидетельствование.

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Ранее в пресс-центре МВД России сообщили информационным агентствам, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, предусматривающей наказание для виновников автомобильных аварий, если в результате ДТП погибли люди. Расследовать уголовное дело будет СК России. По предварительным данным полиции, никаких помех в движении опрокинувшегося автобуса не было.

Ранее в региональном управлении МВД сообщали, что организатор перевозок в Калужской области не поставил в известность Госавтоинспекцию, что планирует перевозить детей автобусом, который позже попал в ДТП. В министерстве культуры региона агентству ТАСС также подтвердили, что организаторы фестиваля, куда направлялись участники коллектива, не получали необходимый запрос на приглашение, необходимое для организации сопровождения автобуса ГИБДД.

Фото: МЧС России/ТАСС
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"Организаторы фестиваля принимают заявки от потенциальных участников, организацией доставки участников организаторы не занимаются, - пояснили в министерстве. - Участники самостоятельно решают вопрос с проездом на фестиваль".

"По информации организаторов, из Смоленска с такой просьбой не обращались", - уточнили в Минкультуры Калужской области.

Директор предприятия, которому принадлежит перевернувшийся автобус, сказал, что находится на месте происшествия и сотрудничает со следствием.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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