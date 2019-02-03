Задержан водитель попавшего в ДТП автобуса

Полиция задержала водителя автобуса, попавшего с детьми в страшную аварию в Калужской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по Калужской области.

"Водитель автобуса, перевозивший детей в Калужской области, задержан в рамках статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Калужской области добавили, что водитель направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили информационным агентствам, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, предусматривающей наказание для виновников автомобильных аварий, если в результате ДТП погибли люди. Расследовать уголовное дело будет СК России. По предварительным данным полиции, никаких помех в движении опрокинувшегося автобуса не было.

Ранее в региональном управлении МВД сообщали, что организатор перевозок в Калужской области не поставил в известность Госавтоинспекцию, что планирует перевозить детей автобусом, который позже попал в ДТП. В министерстве культуры региона агентству ТАСС также подтвердили, что организаторы фестиваля, куда направлялись участники коллектива, не получали необходимый запрос на приглашение, необходимое для организации сопровождения автобуса ГИБДД.

"Организаторы фестиваля принимают заявки от потенциальных участников, организацией доставки участников организаторы не занимаются, - пояснили в министерстве. - Участники самостоятельно решают вопрос с проездом на фестиваль".

"По информации организаторов, из Смоленска с такой просьбой не обращались", - уточнили в Минкультуры Калужской области.

Директор предприятия, которому принадлежит перевернувшийся автобус, сказал, что находится на месте происшествия и сотрудничает со следствием.