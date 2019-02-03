Фигуристка Трусова выиграла чемпионат России среди юниоров

Первое место на юниорском чемпионате России по фигурному катанию заняла 14-летняя Александра Трусова.

Она в сумме получила 233,99 балла. По итогам короткой программы фигуристка занимала только седьмое место (69,55 балла). Ее произвольную программу оценили в 164,44 балла, что позволило Александре вырваться вперед.

Второй на соревнованиях в Перми стала Алена Косторная (230,79 балла), за ней следует Анна Щербакова (223,97 балла).

Девушки в таком составе уже занимали пьедестал почета. На чемпионате России по фигурному катанию выиграла Анна Щербакова, а Александра Трусова и Алена Косторная заняли второе и третье места соответственно.