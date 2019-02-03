В районах Поморья покажут фильмы фестиваля стран Арктики

В Архангельской области начался киномарафон Arctic Open. Это продолжение одноименного международного кинофестиваля арктических стран, который состоялся в Архангельске в декабре 2018 года.

На фестивале более 5000 зрителей Архангельска, Северодвинска и Новодвинска посмотрели 64 художественных и документальных фильма, а также пообщались с их создателями. Теперь фестивальное кино увидят жители отдаленных уголков Поморья.

С разрешения авторов организаторы Arctic Open составили программу некоммерческих показов. Они пройдут в клубах, школах, библиотеках, музеях, социальных и молодежных центрах десяти районов области. Вход на кинопоказы - свободный.

- Этот киномарафон можно назвать эхом фестиваля Arctic Open. Он позволяет совершенно бесплатно показать качественное современное кино в удаленных северных районах. Это своеобразная форма альтернативного проката, - пояснила директор фестиваля Arctic Open и культурного фонда "Берегиня" Тамара Статикова.

После кинопросмотров зрители глубинки обсудят увиденное на дискуссионных площадках.