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03.02.2019 10:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В районах Поморья покажут фильмы фестиваля стран Арктики

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В Архангельской области начался киномарафон Arctic Open. Это продолжение одноименного международного кинофестиваля арктических стран, который состоялся в Архангельске в декабре 2018 года.

На фестивале более 5000 зрителей Архангельска, Северодвинска и Новодвинска посмотрели 64 художественных и документальных фильма, а также пообщались с их создателями. Теперь фестивальное кино увидят жители отдаленных уголков Поморья.

С разрешения авторов организаторы Arctic Open составили программу некоммерческих показов. Они пройдут в клубах, школах, библиотеках, музеях, социальных и молодежных центрах десяти районов области. Вход на кинопоказы - свободный.

Фото: Борис Кремер/РГ
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- Этот киномарафон можно назвать эхом фестиваля Arctic Open. Он позволяет совершенно бесплатно показать качественное современное кино в удаленных северных районах. Это своеобразная форма альтернативного проката, - пояснила директор фестиваля Arctic Open и культурного фонда "Берегиня" Тамара Статикова.

После кинопросмотров зрители глубинки обсудят увиденное на дискуссионных площадках.

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