Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений

Суд Кабо-Верде оставил под стражей, но не выдвинул обвинений против 11 российских моряков, задержанных на текущей неделе. Как сообщили в воскресенье в посольстве РФ, пока они помещены в тюрьму, расположенную в окрестностях местного портового города Прая.

По данным дипломатов, официальных обвинений морякам не предъявлялось, но они останутся под арестом на время проведения следственных мероприятий. Задержанным предоставлены адвокаты и переводчики.

Судно ESER под флагом Панамы, на котором находились моряки из России, направлялось в Марокко из Южной Америки. Оно было задержано властями Кабо-Верде в порту Праи в связи с подозрениями в контрабанде крупной партии кокаина.