Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки

В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.

"Его может заказать юридическое лицо, а потом реализовать. В розницу, если имеется в виду продажа частному лицу, его купить невозможно", - рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Там пояснили, что сейчас на аппарате установлена операционная система собственной разработки - очень сильно урезанная в целях информационной безопасности.

Специалисты концерна "Автоматика" потрудились на славу. Владелец нового телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки.