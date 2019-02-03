Мэй намерена попытаться изменить сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попытаться убедить Брюссель изменить достигнутое ранее соглашение о выходе королевства из Европейского союза. Об этом пишет газета Sunday Telegraph.

По словам главы британского правительства, она прислушалась к мнению политиков, представителей профсоюзов и бизнеса. "Именно поэтому, когда я вернусь в Брюссель, я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и новой решимостью согласовать прагматичные решения, реализующие Brexit, за который проголосовал британский народ, гарантировав при этом отсутствие какой-либо жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия", - отметила Мэй. Как подчеркнула премьер, это именно то, что ей поручил сделать парламент.

Как напоминает газета, 29 января Палата общин одобрила две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Депутаты потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Брюсселем упоминание о "бэкстопе" - механизме, который должен не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Как именно Мэй будет убеждать руководство ЕС изменить сделку, неизвестно. Но это в любом случае будет непросто. Глава Европейского совета Дональд Туск уже заявил, что достигнутое и одобренное на саммите ЕС в ноябре прошлого года соглашение "остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза". И Брюссель не собирается пересматривать его.

Аналогичным образом высказались президент Франции Эмманюэль Маркон и канцлер Австрии Себастьян Курц, причем теми же самими словами. Единственная уступка, на которую готов пойти Курц, - это дать Лондону отсрочку, если это позволит избежать жесткого Brexit. Но сами британские парламентарии решили не откладывать Brexit в долгий ящик и отклонили поправку к биллю, требовавшую от правительства отсрочить выход из ЕС на несколько месяцев.

Напомним, на референдуме о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе, который прошел в 2016 году, британцы высказались за Brexit. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, затем наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года. ЕС одобрил соглашение по условиям выхода на саммите в ноябре 2018 года, однако британская Палата общин отказалась поддержать проект этого документа. Новое голосование назначено на 13 февраля.