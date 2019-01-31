Новости

Митинг выходцев из Эфиопии перерос в беспорядки в Тель-Авиве 02:26
Столовую парламента Чехии закрыли из-за кори 02:22
СМИ узнали о гонорарах экс-постпреда США при ООН Никки Хейли 02:19
Туск: Евросоюз не будет пересматривать соглашение по Brexit 01:45
Bloomberg: На новейшем авианосце США проблемы с запуском самолетов 01:44
Названы крупнейшие автопроизводители мира 01:37
В США пять человек стали жертвами морозов 01:05
Рейтинг самых жестких приговоров экс-чиновникам составлен в России 00:59
Керри: Трамп позорит страну на мировой арене 00:35
США с помощью курдов заблокировали гумпомощь для сирийского Хаджина 00:23
Неизвестный попытался напасть на автоколонну делегации КНР в Вашингтоне 30.01.2019
В США призвали ограничить право Трампа наносить ядерный удар 30.01.2019
Евросоюз не пересмотрит соглашение об условиях Brexit 30.01.2019
Президент Мексики заявил о прекращении "войны" против наркомафии 30.01.2019
ФРС США сохранила базовую ставку 30.01.2019
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом на пост президента 30.01.2019
Могерини исключила возможность силового вмешательства в Венесуэле 30.01.2019
Сенатора Арашукова и его отца арестовали 30.01.2019
В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу 30.01.2019
Пожар в аквапарке на юго-западе Москвы ликвидирован 30.01.2019
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе 30.01.2019
Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений 30.01.2019
Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара 30.01.2019
По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 30.01.2019
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 30.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
31.01.2019 01:45
Рубрика: В мире

Туск: Евросоюз не будет пересматривать соглашение по Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель не станет пересматривать условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС, которое было одобрено сторонами 25 ноября 2018 года. Он подчеркнул, что позиция Евросоюза по данному вопросу "понятна и последовательна".

Меркель раскритиковала Британию за Brexit

Руководитель ЕС проинформировал об этом премьер-министра Британии Терезу Мэй, передает ТАСС. Между тем британский премьер вновь отправится в Брюссель, чтобы достичь соглашения, которое поддержит британская Палата общин. Мэй намерена потребовать от Брюсселя уступок и смягчения условий сделки, прежде всего в части границы между входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландией и Республикой Ирландией. Данную поправку к биллю поддержали парламентарии. На отсрочку Brexit они не согласились.

Туск в свою очередь с сожалением признал, что планы Лондона ему до сих пор непонятны. "Бэкстоп" - часть этого соглашения, и оно не подлежит пересмотру", - ранее заявлял Туск.

Парламент Великобритании проведет повторное голосование по сделке о Brexit 13 февраля. Сам выход королевства из ЕС намечен на 29 марта. На голосовании по предыдущему варианту выхода Мэй и ее сторонники набрали менее трети голосов, а две трети парламентариев проголосовали против.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве