Туск: Евросоюз не будет пересматривать соглашение по Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель не станет пересматривать условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС, которое было одобрено сторонами 25 ноября 2018 года. Он подчеркнул, что позиция Евросоюза по данному вопросу "понятна и последовательна".

Руководитель ЕС проинформировал об этом премьер-министра Британии Терезу Мэй, передает ТАСС. Между тем британский премьер вновь отправится в Брюссель, чтобы достичь соглашения, которое поддержит британская Палата общин. Мэй намерена потребовать от Брюсселя уступок и смягчения условий сделки, прежде всего в части границы между входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландией и Республикой Ирландией. Данную поправку к биллю поддержали парламентарии. На отсрочку Brexit они не согласились.

Туск в свою очередь с сожалением признал, что планы Лондона ему до сих пор непонятны. "Бэкстоп" - часть этого соглашения, и оно не подлежит пересмотру", - ранее заявлял Туск.

Парламент Великобритании проведет повторное голосование по сделке о Brexit 13 февраля. Сам выход королевства из ЕС намечен на 29 марта. На голосовании по предыдущему варианту выхода Мэй и ее сторонники набрали менее трети голосов, а две трети парламентариев проголосовали против.