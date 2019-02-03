Сын Сэлинджера подтвердил подготовку к публикации неизданных работ писателя

Сын Джерома Сэлинджера Мэтт и вдова писателя Колин О’Нил с 2011 года готовят к публикации его неизданные работы.

"Он (Дж. Сэлинджер - прим. "РГ") хотел, чтобы я собрал все вместе, и из-за объема работы он знал, что это займет много времени. Он не публиковал ничего из того, что было написано им за 50 лет", - рассказал Мэтт Сэлинджер в интервью газете The Guardian.

Однако о содержании неизданных произведений он умолчал. По сообщению издания, читатели смогут встретиться в новых работах с героями уже опубликованных рассказов - например, с семьей Гласс.

Мэтт признался, что у его отца было множество идей. "Он мог ехать в автомобиле и остановиться на обочине, чтобы что-то записать, а потом посмеяться про себя. Иногда он читал мне написанное, иногда нет - а рядом с каждым стулом у него лежала записная книжка", - поделился он.

Классик американской литературы Джером Дэвид Сэлинджер родился 1 января 1919 года. Он вел довольно уединенный образ жизни и много времени проводил за работой. Одна из самых известных работ - роман "Над пропастью во ржи" - вышел в свет в 1951 году. Несколько лет спустя он перестал публиковаться. Сэлинджер скончался в 2010 году на 92-м году жизни.