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03.02.2019 21:40
Рубрика: Культура

Песнь о земле

Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра выступил в "Зарядье"
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Это уже четвертый визит мариинских музыкантов в новый московский зал "Зарядье". На этот раз Валерий Гергиев привез фирменный для оркестра репертуар - Первый концерт Дмитрия Шостаковича для скрипки с оркестром (солист Сергей Хачатрян) и свою новую работу - "Песнь о земле" Густава Малера, где солировали Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и Михаил Векуа (тенор).
Валерия Гергиева наградили орденом Звезды Италии в степени Великого офицера за вклад в развитие итало-российских культурных отношений. Фото: Константин Завражин Валерия Гергиева наградили орденом Звезды Италии в степени Великого офицера за вклад в развитие итало-российских культурных отношений. Фото: Константин Завражин
Валерия Гергиева наградили орденом Звезды Италии в степени Великого офицера за вклад в развитие итало-российских культурных отношений. Фото: Константин Завражин

За несколько часов до концерта Гергиева чествовали в посольстве Италии: он был удостоен ордена Звезды Италии в степени Великого офицера за вклад в развитие итало-российских культурных отношений, частью которых уже несколько десятилетий являются его выступления на главных итальянских концертных и оперных сценах.

Фото: Стас Левшин
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Между тем программа, которую Гергиев привез в "Зарядье", была чрезвычайно интересной по своей драматургии: два трагических шедевра-исповеди - Шостаковича и Малера, написанных ими в состоянии тяжелых душевных травм и ломавших привычные жанровые форматы. Концерт для скрипки, который Шостакович cоздавал на фоне ждановской травли композиторов 1948 году - это, по сути, серия трагических монологов скрипки со страшным оркестровым фоном, сумрачным и экспрессивным. Гергиев обострял звучание оркестра прямолинейным гротеском, механическим пульсом "дьявольского" Скерцо, "плясом" фрейлехса, закручивающегося в гигантскую трагическую воронку...

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Вторую партитуру, звучавшую в этот вечер - "Песнь о земле" Малера, Мариинский оркестр исполнял в Москве впервые. Это сочинение гениальной красоты, написанное на стихи китайских поэтов VIII века - малеровская предсмертная элегия миру, полная меланхолии и душевного надрыва от безвозвратных потерь. У Мариинского оркестра эта партитура сейчас находится в первом подходе к своей интерпретации. Здесь звучат и фирменные для Гергиева "звуковые миражи" с тонкой тембровой градацией, и чисто малеровские переливы от валторн к арфам, легкий оркестровый "птичий щебет" в пятой части на стихи Ли Бо. Предстоит еще создать весь драматургический ландшафт, центром которого являются и два солиста, их способность не только драматически, но и лирически интерпретировать язык китайской поэзии, философию мира, с его красотой, болью и возрождающейся весной, разлитую в малеровской партитуре.

16 февраля Гергиев будет играть "Песнь о земле" уже в Париже с Мюнхенским оркестром.

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