Volkswagen Tiguan Offroad: чем отличается внедорожная версия кроссовера

Volkswagen вывел на российский рынок новую модификацию своего бестселлера Tiguan. Речь о версии Offroad. "РГ" протестировала новинку и разобралась, насколько внедорожной можно ее считать.

Впрочем, разбираться в этом вопросе долго смысла не имеет. Если и считать Tiguan Offroad внедорожным, то только в кавычках, поскольку реальные функциональные различия со стандартным кроссовером здесь минимальны.

Главное - передний бампер в версии Offroad более сильно скошен, благодаря чему угол въезда "внедорожного" среднеразмерного SUV от Volkswagen увеличился до 26 градусов.

Вот, собственно, и все изменения. Клиренс остался на том же уровне и составляет 200 миллиметров.

Зато на знаки отличия при создании Offroad-конфигурации не поскупились. Здесь и черные боковые зеркала, и шильдики "offroad" на центральных стойках, и псевдо-внедорожные накладки на двери, и накладки "offroad" на пороги, и 17-дюймовые колесные диски уже в базовом исполнении Offroad-пакета (на тестовом автомобиле были установлены 18-дюймовые). Также проходимому Tiguan полагаются светодиодные задние фонари.

Разумеется, никто не тешил себя надеждой, что городской кроссовер с применением внедорожного пакета превратится в грозу бездорожья, но хоть клиренс можно было увеличить? Пусть символически, на 5-10 миллиметров, просто чтобы оправдать постфикс Offroad.

По технической части "внедорожный" Tiguan также идентичен обычному. Он построен, естественно, на фольксвагеновской платформе MQB для авто с поперечным расположением двигателя, трансмиссия - либо 6-ступенчатая "механика", либо 6- или 7-ступенчатый "робот" DSG. Полный привод 4Motion, в основе которого лежит муфта Haldex.

Двигатель, установленный на тестовом автомобиле, вызвал легкое разочарование тем, что он очень хорош, вот только больше не доступен российским покупателям. Речь о дизельном двухлитровом агрегате мощностью 150 лошадиных сил. С недавних пор моторы на тяжелом топливе выведены из продуктовой линейки в нашей стране, поэтому Tiguan Offroad в РФ продается с двумя бензиновыми движками на выбор: 1,4 литра, турбо, 150 л.с.; 2 литра, турбо, 180 л.с.

А дизель, будучи ультра-экономичным (расход по трассе - около 7 литров на 100 км, а в городе чуть больше 8 литров), обеспечивает безо всяких скидок не стыдную динамику. В список претензий к нему (хотя какой это список, если претензия всего одна) можно занести разве что чрезмерную шумность и вибрационный фон, от которых, находясь в салоне автомобиля, никуда не деться. Впрочем, это претензия скорее даже не к двигателю, а к недостаточно плотной шумоизоляции Tiguan.

Сиденья комплектации Offroad отделаны приятной на ощупь износостойкой тканью. В остальном интерьер "внедорожного" Tiguan неотличим от такового в обыкновенном. Та же безукоризненная эргономика, продиктованная железной немецкой логикой, и то же отсутствие эмоций. Глазу человека, ждущего от салона автомобиля экспрессии, здесь будет не за что зацепиться.

На ходу кроссовер по-немецки точен и собран, а еще порадовал достойной энергоемкостью подвески вне асфальта. Все неровности и ямы Tiguan отрабатывает на ура. Да еще и позволяет азартно мести хвостом и практиковать длинные скольжения, если перевести систему стабилизации в режим "спорт".

Что же до "внедорожности", то эмпирические данные лишь подтвердили теорию. Скошенный передний бампер, может быть, позволит с большим комфортом припарковаться у высокого бордюра, но больше не влияет ни на что.

Возьмем стандартную (никакую не внедорожную) ситуацию. Вы заехали в сугроб или в относительно глубокий слой снега - скажем, по щиколотку. Смоделировать такие условия нынешней снежной зимой проще простого.

Надо выбираться. Шайбу на центральном тоннеле переводим в специально для этого предназначенный режим "снег". И… остаемся в сугробе. Во-первых, реакции на газ сильно демпфируются, и ходом покорить препятствие не выйдет. А во-вторых, при большинстве попыток выехать из сугроба крутящий момент будет подаваться лишь на одну ось, и имитации блокировок никак этому факту противостоять не могут.

Вывод: придется попотеть, чтобы поймать удачу за хвост и заставить вращаться все четыре колеса. Небольшой совет: лучше переводить трансмиссию в спорт-режим, и систему стабилизации туда же - так шансов выбраться быстро и эффективно намного больше.