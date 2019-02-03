Эксперимент с камерами, которые штрафуют за отсутствие ОСАГО, могут начать уже в марте.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Российском союзе автостраховщиков, уже к 1 марта будет обеспечена достаточная чистота баз данных для запуска штрафов с камер за отсутствие ОСАГО.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что МВД и РСА не смогли в установленные правительством сроки отладить взаимодействие своих информационных систем между собой. Такое поручение было дано на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Причем срок отладки был установлен до 1 февраля 2019 года.

Однако в РСА это опровергли. Там сообщили, что сама интеграция информационных баз данных РСА и ГИБДД была закончена задолго до января 2019 года. Несмотря на то что данное поручение было исполнено досрочно, было установлено наличие определенных расхождений в сведениях о машинах, содержащихся в базах ГИБДД и в АИС ОСАГО. В настоящее время идет активная работа по улучшению качества данных, содержащихся в базах.

Наличие этих расхождений связано с рядом особенностей заключения договоров ОСАГО. В частности, автовладелец при покупке автомобиля заключает договор ОСАГО. Без такого договора автомобиль не поставят на учет в ГИБДД. В данных указывается идентификационный номер (VIN) автомобиля. После постановки машины на учет и получения регистрационных знаков автовладелец должен снова обратиться в страховую компанию и сообщить регистрационный знак автомобиля, а также номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

Однако не все автомобилисты это делают и продолжают ездить с полисами, в которых указан только VIN.

И тут как раз возникает противоречие между базами данных. Для АИС ОСАГО достаточно в качестве данных для подтверждения существования договора и автомобиля одного номера: либо регистрационного, либо идентификационного. А для базы данных ГИБДД требуются оба эти номера.

Штрафы в автоматическом режиме решено вводить после того, как будет достигнута достаточная чистота баз данных по действующим полисам

- Количество таких расхождений совсем невелико, однако запуск штрафов в автоматическом режиме мог бы привести к несправедливому наказанию некоторых автовладельцев, которые попали в "несчастливый процент", - сказал президент РСА Игорь Юргенс. - По этой причине штрафы в автоматическом режиме решено вводить только после того, как будет достигнута достаточная чистота баз, которая сведет к абсолютному минимуму количество несправедливых штрафов.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, достаточная чистота баз будет обеспечена к 1 марта. То есть уже, возможно, в марте начнется эксперимент по выявлению не застрахованных по ОСАГО камерами, работающими в автоматическом режиме.

Кстати, задача перед РСА и ГИБДД стояла очень непростая. Ведь только под одной камерой в Москве в среднем проезжает около 4 миллионов автомобилей в сутки. Сейчас запрос на данные об автомобиле направляется на сервер, если автомобиль нарушил правила. А для проверки информации по ОСАГО придется проверять каждый проезжающий под камерой автомобиль. Такого количества запросов ни один сервер не выдержит, особенно если учесть, что только в столице установлено почти полторы тысячи камер.

Поэтому была разработана другая упрощенная схема. Раз в неделю страховщики актуализируют данные о застрахованных автомобилях. Это простой список. Эта информация загружается в базы. Если автомобиль есть в этой базе, камеры дальнейших запросов никуда не направляют. Если информации о машине нет, то такой запрос направляется, а информация отображается у оператора. Но при этом штраф еще не направляется автовладельцу. Дело в том, что после покупки автомобиля у него есть 10 дней на то, чтобы приобрести страховку. А вот спустя эти десять дней система запрашивает АИС ОСАГО, не появилась ли страховка такого автомобиля. Если появилась, то информация об автомобиле больше никуда не направляется. А если нет, то выписывается постановление о наложении штрафа, подписывается инспектором и направляется хозяину машины.

Напомним, что штраф за это нарушение - 800 рублей. При таком подходе и при выверенных базах данных ошибочные штрафы почти невозможны.

Тем более что вводить систему собираются постепенно. Сначала посмотрят, как она работает на одной или двух камерах в Москве. И если результат будет положительным, то распространят опыт на остальные камеры.

Если опыт окажется удачным в Москве, то его распространят и на другие регионы.

Надо сказать, что, по данным РСА, без полиса ОСАГО или с поддельными полисами ездит от 4 до 5 процентов автомобилей.