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03.02.2019 15:36
Рубрика: Легковые авто

"Запорожцы" закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

Текст: Андрей Полухин
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей ЗАЗ. Такой статистикой поделился Autoconsulting.

Фото: Пресс-служба Chery
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Ранее "РГ" подробно рассказывала о ситуации на легендарном Запорожском автозаводе, который переживает нелучшие времена и даже может прекратить свое существование. Производство седанов ZAZ Lanos завершилось здесь еще в конце 2017 года, почти сразу остановился конвейер и с бюджетным ZAZ Sens. В 2018-м на ЗАЗе собрали всего одну машину - и ту лишь ради проверки технологических процессов.

Тем не менее в статистике продаж бренд ZAZ упоминался весь прошлый год, поскольку дилеры распродавали оставшиеся на складах машины. Похоже, теперь эти автомобили окончательно уходят в историю - их запасы либо закончились, либо уже никого не интересуют.

Фото: Пресс-служба Renault
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"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.

По его данным, в январе прекратились продажи еще трех ранее представленных на Украине брендов - японских Acura и Isuzu и корейского SsangYong. В целом украинский рынок стартовал в 2019-м с серьезного обвала - продажи рухнули сразу на 20,02% относительно января 2018-го. Лидером остается Renault, умудрившийся в этих условиях нарастить объем реализации на 37,52%. Далее идут Toyota, Nissan, Kia и Skoda.

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#автомобили