Что не пропустить по ТВ на неделе с 4 по 10 февраля

Ирина Муравьева: с первого дубля

К юбилею Ирины Муравьевой на Первом канале премьера документального фильма "Больше солнца. Меньше грусти" (9 февраля в 10:15). В кино неунывающие героини Ирины Муравьевой отчаянно ищут свое женское счастье. А вот в личной жизни самой актрисы все сложилось идеально. Ей повезло выйти замуж раз и навсегда. Она - счастливая мама и бабушка. Кажется, что в судьбе Муравьевой все, действительно, сложилось на редкость счастливо - с первого дубля. Но удивительный парадокс: роли Муравьевой все обожают, а она сама не любит себя на экране... В фильме принимают участие: Ирина Муравьева, Татьяна Васильева, Нелли Уварова, Александр Михайлов, Владимир Меньшов, Юрий Соломин и другие.

Идеал Александра Володина

10 февраля исполняется 100 лет со дня рождения драматурга, сценариста, поэта Александра Володина. Среди самых известных его работ: "Пять вечеров", "Звонят, откройте дверь", "Похождения зубного врача", "Старшая сестра", "Дочки-матери", "Портрет с дождем", "Смятение чувств", "Осенний марафон", "С любимыми не расставайтесь" и многие другие. В кино Александр Володин "пришел" в 1962 году со сценарием короткометражного фильма "Прошлым летом". Фильм "Звонят, откройте дверь", снятый режиссером Александром Миттой по сценарию Володина, получил в 1966 году приз "Золотой лев Святого Марка" Венецианского кинофестиваля. Чуть позже с успехом были экранизированы и его ранние пьесы "Пять вечеров" и "Моя старшая сестра". В начале 1970-х годов Александр Володин пишет пьесы "С любимыми не расставайтесь" и "Дульсинея Тобосская", по ней позднее был написан мюзикл. Он не перестает писать стихи и рассказы, продолжает активно сотрудничать с кино. Часть его киносценариев и пьес была опубликована в виде литературных произведений. К 100-летию со дня рождения Александра Володина в эфире телеканала "Россия К" - программа из цикла "Больше, чем любовь" (9 февраля, 11:55) и художественный фильм "Старшая сестра" (9 февраля, 10:15, повтор 10 февраля в 20:10). В программе "Больше, чем любовь" будет рассказано о том, как почти незнакомая девушка Фрида провожала Александра Володина на фронт. Вернувшись, он женился на ней. Чувство долга и благодарности связывали их всю жизнь, но это ему не помешало влюбляться, искать женский идеал...

Даниил Гранин - человек совести

Указом президента РФ 2019 год объявлен Годом увековечивания памяти Даниила Гранина и празднования 100-летия со дня его рождения. Официальное открытие "Года столетия Даниила Гранина" состоится 9 февраля и начнется в Санкт-Петербурге с торжественной церемонии открытия мемориальной доски на доме, где он жил, и вечера-концерта в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. В рамках Года памяти запланированы разные мероприятия: создание большой коллекции, посвященной жизни и творчеству Гранина, включающей архив писателя, переведенный в "цифру"; Международный открытый творческий конкурс на лучший проект памятника писателю в Санкт-Петербурге, проведение Всероссийского конкурса для региональных библиотек по произведениям Даниила Гранина, ежегодного "Летнего Гранинского фестиваля: Комарово и его обитатели", театральные постановки по произведениям Гранина в ведущих театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, издание полного собрания сочинений писателя и многое другое. 9 февраля в 19:15 в эфире телеканала "Россия К" авторский фильм Бэллы Курковой "Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным". Это не воспоминания, а диалог Даниила Гранина через время с самим собой. Из монологов Гранина на тему блокады Ленинграда в фильм вошли самые трагические - о борьбе голода и совести. "Совесть, - как сказал Даниил Александрович, - является малым представительством Бога на земле". А еще этот фильм - признание в любви: к дочери, внукам, друзьям, к литературе, к жизни, к своему городу.

"Живая жизнь" начинается

На Первом канале с 9 февраля, с 13:15 начнется новая "Живая жизнь". Это - дневной познавательный канал, который расскажет обо всем. Его содержание - это необычные увлечения, удивительные судьбы, невероятные истории, а также музыка, путешествия, спорт и рецепты самой вкусной еды. Любимые телеведущие открываются перед зрителями с новой стороны. Например, ведущая программы о дизайне и ремонте Наташа Барбье окажется страстной путешественницей, судья "Модного приговора" Александр Васильев - страстным коллекционером, а Алексей Лысенков - прирожденным натуралистом.

Семья: кто сказал, что будет легко?

С 4 февраля в рубрике "Русская серия в 21:00" канала "Россия 1" продолжение сериала "Между нами девочками". Начинать семейную жизнь непросто ни в двадцать, ни в сорок, ни даже в шестьдесят лет. Лена сначала даже рада - она, беременная, впервые в жизни может не думать о работе и заниматься только собой и Левандовским в его прекрасном подмосковном доме. Но она совсем не готова к тому, что ей станет скучно. Лена упорно будет искать себе занятие и в итоге примет предложение босса Левандовского. Так она окажется в одном коллективе не только с любимым мужчиной, но и… с его бывшими любовницами… Олеся и Никита переезжают в Москву, где их отношения не раз подвергнутся серьезной проверке. Бытовые проблемы и вмешательство в их жизнь родителей только усугубят противоречия между молодоженами. У Ираиды в Тетюшеве тоже масса дел. Она, озабоченная грядущей одинокой старостью Аркадия, твердо решит найти ему невесту. Ираида с Сан Санычем подают заявление в ЗАГС. Но на их свадебные планы покусится внезапно приехавшая в Тетюшев дочь Сан Саныча... В ролях: Юлия Меньшова, Галина Петрова, Наталья Скоморохова, Александр Никитин, Валерий Гаркалин, Валерий Афанасьев, Анастасия Заворотнюк, Людмила Артемьева, Ольга Прокофьева и другие.

"Сверхзадача" Павла Деревянко

Павел Деревянко уже успел примерить на себя образы Нестора Махно, Петра III, штандартенфюрера Олафа Шуренберга, Чичикова и даже поручика Ржевского. Хочется надеяться, что он еще долго будет радовать зрителей новыми ролями. О своих работах актер расскажет в ток-шоу "Мой герой" на канале "ТВ Центр" 4 февраля, в 13:35. Артистом герой программы становиться не то чтобы не хотел, он как-то не задумывался об этом. И все из-за того, что, по его словам, был и остается в меру застенчивым человеком. Тем не менее, он занимался в театральных студиях. И только, поступив в ГИТИС, пришло осознание, что он - счастливейший человек, потому что нашел дело своей жизни, которое не наскучит никогда. В творческом плане Павел считает большим счастьем встречу с Андреем Кончаловским - именно под его воздействием в жизнь актера вошла "сверхзадача по системе Станиславского". Артист видит ее в следующем: "Я плачу своим отношением к жизни, родителям, друзьям, к себе - это и есть сверхзадача". На что Павлу не хватает времени? Есть ли у него слабости? Как нужно общаться с ним на съемочной площадке? Страшно ли было сниматься у Павла Лунгина в сериале "Дело о "Мертвых душах" в компании больших актеров? Где Павел черпает вдохновение? Балует ли он своих дочерей? Ответы в программе. А красок в портрет Павла Деревянко добавят Андрей Кончаловский, Леонид Хейфец, Анна Семенович и Владимир Вдовиченков. Также зрителей ждут фрагменты из фильмов и спектаклей с участием актера.

"Господа, вы - звери!"

Новый документальный фильм "Мы просто звери, господа!" - на канале "ТВ Центр" 7 февраля, в 23:05. Едва попав на съемочную площадку, они становились звездами. И не играли, жили в кадре, выполняя любую команду режиссера - даже самую нелепую. Ведь главным для четвероногих артистов была любовь к людям, которым они привыкли доверять беспрекословно. А те в ответ благодарили их крепкой дружбой. Но иногда предавали и калечили - с нечеловеческой жестокостью. Почему роль Белого Бима стала роковой для ее главного исполнителя? Для кого из участников "Полосатого рейса" он стал последним? Отчего верный Мухтар больше так не вернулся на съемочную площадку? И как "сладкая жизнь" погубила любимого тигра Маргариты Назаровой? Участники фильма: Аскольд Запашный, Михаил Багдасаров, режиссер Владимир Златоустовский, Владимир Бортко, Андрей Чернышов, Ирина Шевчук, Анна Тихонова, Максим Никулин, Александр Носик.

Рита Митрофанова и дядя Петя

Ее голос иначе как легендарным не называют, а все потому, что он знаком практически каждому. 16 лет на радио MAXIMUM, 9 лет на радио "Маяк" - и Маргарита Митрофанова стала родным человеком для всей страны. 8 февраля, в 23:10 в программе "Жена. История любви" на канале "ТВ Центр" она расскажет Кире Прошутинской, как из юриста превратилась в "рок-н-рольщицу" и как в ее жизни появился любимый мужчина - дядя Петя. Гостья призналась, что всегда боялась семейных отношений и совместного хозяйства, поэтому и не спешила под венец. К тому же, по ее словам, у нее всегда был "запасной" вариант: "Я всегда встречалась с иностранцами. Я не хотела никакого домашнего хозяйства, я от него бежала. Поэтому отношения с иностранцами в этом плане были идеальными". С 2000 года был итальянец Стефано. И все это - мои друзья, мы общаемся долгие годы". Тринадцать лет назад на дне рождения Светланы Бондарчук случилась судьбоносная встреча - Маргарита увидела "настоящего принца" Петра Братерского. Разница в возрасте - а Петр моложе Риты на девять лет - не стала препятствием, и вскоре влюбленные начали жить вместе. Несмотря на счастливую совместную жизнь и рождение дочери Полины, Маргарита и Петр не спешат официально зарегистрировать свои отношения. И для этого есть свои причины, о которых героиня расскажет в программе. Своими наблюдениями о Рите также поделятся Александр Пушной, Дмитрий Грачев и дочь Полина Братерская.

Кино "Особого взгляда"

8 февраля в 0:05 в эфире телеканала "Россия К" в рубрике "Особый взгляд" с Сэмом Клебановым" - телепремьера в России фильма известного иранского режиссера Асгара Фархади "Развод Надера и Симин". Этот фильм - обладатель 83 премий, среди которых премия "Оскар" (2012), 5 призов на МКФ в Берлине (2011), премия "Золотой глобус" (2012), премия "Сезар" (2012), премия "Давид Донателло" (2012) и многие другие. Драма. После четырнадцати лет брак Надера и Симин, интеллигентной пары из среднего класса, дал трещину. Она хочет уехать на запад, чтобы обеспечить их одиннадцатилетней дочери лучшую жизнь. Он вынужден остаться и ухаживать за больным отцом. Неразрешимые противоречия не оставляют супругам выбора: они вынуждены подать на развод…

Звездные детки и их прогнозики

Пятилетний сын Дмитрия Диброва дебютировал в роли телеведущего: он вместе с семьей принял участие в съемках проекта для канала "Супер". С 4 февраля на канале запускается самый честный и позитивный "Прогнозик погодки", в котором дети дошкольного возраста рассказывают о погоде своими словами. В проекте появятся маленькие телесиноптики со всей страны, в том числе и дети знаменитостей: Дмитрия Диброва, Владимира Левкина, Юлии Барановской, Олега Верещагина и других. Простым языком они объяснят, что такое переменная облачность и откуда она берется, чем тучка отличается от облака и зачем зимой надевать три пары штанов. Семьи маленьких ведущих также участвуют в съемках, и взрослые порой переживают даже больше детей. "Прогнозик погодки" будет выходить на телеканале "Супер" с 4 февраля в 8:00 и 18:55 по будням, а по выходным - в 9:00 и 15:00.

Кстати



Если вы не смотрели сериал "Год культуры" на ресурсе "ТНТ-Премьер", и до сих пор не знаете, чем окончилась история о том, как министра образования в исполнении Федора Бондарчука сослали в глубинку - руководить кафедрой в городе Верхнеямске, то совершенно бесплатно можно посмотреть сериал на канале ТНТ. Телевизионный показ начнется с 4 февраля.